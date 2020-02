Die erste Ausstellung war ein Highlight, die zweite soll ab dem kommenden Sonntag nun mindestens ebenso publikumswirksam sein: Das Sauerland-Museum in Arnsberg mit seinem im September eingeweihten Neubau scheint eine Erfolgsgeschichte zu werden. Dieses Zwischenfazit nach einem halben Jahr der Existenz zieht zumindest die Museumsleitung.

13,5 Millionen Euro teuer

„Wenn hier in Arnsberg 13,5 Millionen Euro vom Hochsauerlandkreis investiert werden, dann will man auch etwas geliefert bekommen, dessen sind wir uns bewusst“, sagt Museumsdirektor Dr. Jürgen Schulte-Hobein vier Tage vor der Eröffnung der zweiten Ausstellung: „Das Paradies vor der Haustür. Vom Revier ins Sauerland“ .

Eine kulturhistorische Schau über die Entwicklung des Tourismus im Sauerland, die ganz bewusst einen Kontrapunkt setzen soll zur ersten Ausstellung: den Bildern von August Macke , einem der bedeutendsten Expressionisten, der in Meschede geboren wurde. 31.000 Besucher kamen in nur 13 Wochen in die Ausstellung – und damit auch in die Stadt. „Das darf keine Eintagsfliege sein“, sagt Schulte-Hobein.

Er weiß um seinen Auftrag. „Der grundlegende Ansatz für das neue Museum war ja auch, die Altstadt von Arnsberg zu neuem Leben zu erwecken“, sagt er über das Projekt, das wegen seiner hohen Kosten nicht nur Befürworter fand. Zumindest mit der Macke-Ausstellung seien diese Ziele mehr als erreicht worden. Die gastronomischen Betriebe in der Stadt hätten „doppelte Besucherzahlen gehabt“, sagt Schulte-Hobein, und sie „warten nun seit dem 8. Dezember, dem Ende der Macke-Ausstellung, sehnsüchtig auf die nächste Ausstellung.“

Der prächtige Neubau lockte ebenfalls Besucher

Ob die aber genauso publikumsträchtig sein wird? Niemand kann das mit Gewissheit sagen. Durchaus absichtsvoll sei das Thema nun ein völlig anderes, um mit dem Sauerland-Museum ein breites Spektrum abzudecken und ein breites Publikum anzusprechen. „Macke war ein Ausnahmekünstler, keine Frage“, sagt Dr. Ulrike Schowe, stellvertretende Museumsleiterin, über den außerordentlichen Wert der Premierenausstellung.

Zudem könnte eine Rolle gespielt haben, dass der prächtige und moderne Neubau Gäste angelockt habe. „Wer das Gebäude einmal gesehen hat, der wird deswegen nicht ein zweites Mal kommen“, mutmaßt sie. Aber sie sieht auch positive Ansatzpunkte. Die zweite Ausstellung könne mit der ersten in jedem Falle mithalten.

Für die Cafés und Restaurants in der Nähe sei es ein Vorteil, dass sich das Geschehen nun zeitlich etwas verteile. Die Macke-Ausstellung lief nur 13 Wochen, „da fanden die Besucher an manchen Tagen nicht einmal mehr einen Platz in den Cafés. Das war sehr konzentriert. Für die Geschäfte ist es gut, dass diese Ausstellung nun ein halbes Jahr lang geöffnet sein wird.“

Beschilderung muss besser werden

Verbesserungsbedarf sieht die Museumsleitung weiterhin bei der Beschilderung des Museums. Gäste, die mit dem Auto anreisen, müssen entsprechende Hinweisschilder auf dem Weg durch die Stadt intensiv suchen, um überhaupt fündig zu werden. „Damit sind wir in der Tat noch nicht zufrieden“, sagt Schulte-Hobein, „das liegt in der Verantwortung der Stadt, von der wir da mehr erwarten.“