Arnsberg. Die Feuerwehr Arnsberg rückt am Mittwochvormittag zu einem kuriosen Einsatz in der Clemens-August-Straße aus.

Entzündetes Gesteck löst in Arnsberg kuriosen Einsatz aus

Zu einem am Ende ungefährlichen aber dennoch brisant-kuriosen Einsatz wurde die Arnsberger Feuerwehr am Mittwochvormittag gerufen. Um kurz nach elf Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert - zum Brandeinsatz in die hintere Clemens-August-Straße mit dem Hinweis, dass Menschen in Gefahr sein könnten.

Ein junger Mann hatte im Haus einen Bekannten besuchen wollen, als er in der ersten Etage Rauch aus dem Fenster aufsteigen sah. Der Mann, so hieß es, sei in das Haus gegangen und habe in einer Wohnung Glut und Feuer gesehen und den Einsatzort für die Feuerwehr bereits vorbereitet, in dem er die Rolladen hochzog, das Licht im Flur anstellte und das Fenster öffnete. Die Feuerwehr musste beim Eintreffen zwar nicht mehr viel machen, weil ein entzündeter Adventskranz offenbar ausgebrannt war, ohne ein größeres Feuer auszulösen.

Für Irritation sorgte hingegen ein Mitbewohner der betroffenen Wohnung, der die ganze Szenerie passiv vom nahen Ruhrufer aus beobachtete. Während die Feuerwehr die Wohnung lüftete, machte sich der Mann plötzlich auf den Weg durch die Ruhr zum anderen Ufer. Ein Feuerwehrmann wollte ihm noch nachstellen, doch der Mann hatte das andere Ufer schnell erreicht. Dort wurde er von der Polizei kurze Zeit später in Empfang genommen.

Der junge Mann, der das Feuer bemerkt hatte, wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung vom Rettungsdienst untersucht.