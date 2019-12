Polizei Einbrüche in Neheim und Sundern

Neheim/Sundern. Die Täter erbeuteten an drei verschiedenen Orten Schmuck, Bargeld und auch einen Tresor. Die Polizei bitte um Hinweise von möglichen Zeugen.

Zwei Einbrüche im Neheimer Rusch wurden der Polizei am Mittwoch gemeldet: Zwischen 16.45 bis 18.10 Uhr kletterten Einbrecher auf einen Balkon eines Mehrfamilienhauses am Litauenring. Anschließend brachen sie die Balkontür auf und durchsuchten die Wohnung. Aus dieser entwendeten sie einen Tresor.

Schmuck und Bargeld erbeutet

Zwischen 9 bis 20.05 Uhr hebelten die Täter ein Badefensterzimmer eines Mehrfamilienhauses an der Königsbergstraße und durchwühlten die Erdgeschosswohnung. Mit Schmuck und Bargeld konnten die Täter unerkannt flüchten.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen setzen sich mit der Polizei in Arnsberg unter 02932-90200 in Verbindung.

Einbruch an der Straße „Zur Melmke“ in Sundern

Einbrecher auch in Sundern: Unbekannte Täter hebelten dort am Mittwoch ein Fenster eines Mehrfamilienhauses auf der Straße „Zur Melmke“ auf. Die Täter erbeuteten Schmuck und Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Sundern unter 02933-90200 entgegen.