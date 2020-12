Einbrecher in Langscheid und Müschede unterwegs

Arnsberg / Sundern Auch an den Feiertagen machen Langfinger keine Pause: Die Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen in Langscheid und Müschede

Im Zeitraum von Montag, 21.Dezember bis Heiligabend, kam es in Sundern-Langscheid zu einem Einbruch in der Brunnenstraße. Unbekannte Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster in das Wohnhaus ein und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Hinweise nimmt die Polizeiwache unter der Telefonnummer 02933/90200 entgegen.

Am Freitag, 25. Dezember, hebelte ein bislang unbekannter Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße Hubertusruh in Müschede auf. Der Täter wurde um 18.15 Uhr durch die heimkommenden Bewohner des Hauses gestört und flüchtete. Hinweise zu diesem Fall nimmt die Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932/90200 entgegen.