Hachen. In eine Doppelhaushälfte an der Straße „Ebberg“ in Hachen drangen bisher unbekannte Täter ein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld in Hachener Wohnhaus

Bei einem Einbruch in Hachen erbeuteten bisher unbekannte Täter Schmuck und Bargeld. Tatort war das Haus eines 82-jährigen Hacheners, in das die Einbrecher am Mittwoch zwischen 15.30 Uhr und 22.30 Uhr eindrangen. Der Hausbewohner war zu dieser Zeit nicht anwesend.

Die Täter hebelten ein von der Straße abgelegenes Fenster auf und stiegen in die Doppelhaushälfte an der Straße „Ebberg“ ein. Im Haus durchsuchten sie mehrere Zimmer. Dabei fiel ihnen Bargeld und Schmuck in die Hände. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort. Hinweise an die Polizeiwache Sundern unter 02933 - 90200.