Aufmerksame Zeugen verhinderten durch Anruf bei der Polizei einen Einbruch in Neheim, in Hüsten konnten Einbrecher in ein Wohnhaus eindringen.

Einbrecher erbeuten Schmuck in Hüstener Wohnhaus

Neheim/Hüsten. Auch an Silvester wurde die Polizei zu Einbrüchen in Arnsberg gerufen. Zunächst wurde am Nachmittag eine Gruppe von ca. sechs Jugendlichen gemeldet, die dabei waren, sich in einen Kiosk in der Neheimer Goethestraße Zugang zu verschaffen. Es blieb jedoch bei einem Versuch, so die Polizei. Fünf der Jugendlichen wurden von der Polizei noch am Tatort festgehalten und einem Strafverfahren zugeführt.

In einem weiteren Fall drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Friedrich-Naumann-Straße in Hüsten ein. Hier kam es zum Diebstahl von Bargeld und Schmuck in mittlerer vierstelliger Schadenshöhe. Die Polizei Arnsberg bittet hierzu mögliche Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 02932/90200.