Polizei Einbrecher am Fichtenhang in Arnsberg

Arnsberg. Unbekannte erbeuteten am Samstag Schmuck und eine Kamera. Die Polizei bittet möglich Zeugen um sachdienliche Hinweise.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einbrecher am Fichtenhang in Arnsberg

Die Einbrecher geben auch in der Adventszeit keine Ruhe: Am vergangenen Samstag hebelten so unbekannte Täter in der Zeit zwischen 11 und 18.45 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße „Am Fichtenhang“ in Arnsberg auf. Die Wohnung wurde dann durchsucht und es wurden Schmuck und eine Kamera entwendet.

Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter entgegen.