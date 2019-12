Eichholzfriedhof Arnsberg: Alte Gitter gekonnt nachgestaltet

Der Eichholzfriedhof im Ortsteil Arnsberg ist heute ein gepflegter Park, in dem die Besucher neben stadtnaher Erholung beim Betrachten der teils bemerkenswerten und auch monumentalen Grabdenkmäler Einblicke in 200 Jahre Begräbniskultur und Stadtgeschichte erhalten. Das war in der Vergangenheit nicht immer so.

Seit 2012 bringen die aktiven Mitglieder des Vereins „Erhaltet den Eichholzfriedhof“ durch Aufrichten und Restaurieren verfallender Grabdenkmäler, Erneuern von Grabeinfassungen und Befestigungsmauern sowie Bepflanzungen den Friedhof wieder in einen würdigen Zustand.

Arnsberg Glück für Besucher Uwe Kramers Arbeit erweckt den Respekt vor der damaligen Schmiedekunst. Besucher können sich glücklich schätzen über die auf dem Eichholzfriedhof noch erhaltenen kunstvollen schmiedeeisernen Grabeinfassungen. Übrigens: Bis zum Jahr 1804 befand sich die Begräbnisstätte der Stadt Arnsberg in unmittelbarer Umgebung des Stifts Wedinghausen.

Einige Detailarbeiten sind sehr aufwändig. So zum Beispiel ist die großflächige Grabstätte der Familien Brisken und von Schilgen mit wunderschönen schmiedeeisernen Gittern aus Ornamenten im Barock-, Klassizismus- und Jugendstil eingefriedet. Die Umrandung besteht aus Einzelelementen, die sich in Abständen wiederholen. An einem Element fehlte in der Mitte der Schmuck aus zwei gekreuzten Palmwedeln mit einem Kreuz, an einem anderen der gebogene Aufsatz mit Arkantus­blättern und Kreuz.

Der Arnsberger Kunstschmied Uwe Kramer erklärte sich bereit, diese Teile nachzuschmieden und anzubringen. Die Finanzierung erfolgte weitgehend über Mittel des Heimatschecks der Bezirksregierung. Für eine notwendige, detailgetreue Abbildung der Elemente in Originalgröße wurden zwei identische, noch intakte Gitter fotografiert. Wegen der optischen und perspektivischen Verzerrungen, mussten die Fotos am Computer korrigiert werden.

Entzerren und Vergrößern

Das Entzerren und das Vergrößern auf die Originalmaße gelang durch Zollstöcke, die waagerecht und senkrecht mit fotografiert worden waren. Die Gitterelemente 1 : 1 auf Papier gedruckt, lieferten Kramer die notwendige Orientierungsgrundlage. Die Umrisse der gebogenen und gefächerten Blattornamente konnten jetzt gescannt werden, um dann über Laserstrahl die entsprechenden Rohformen dafür aus Metallplatten auszuschneiden. Jetzt begann die eigentliche künstlerische Arbeit. In Kehlmanier wurde die Strukturierung der Ornamente den Vorbildern gemäß nachgebildet. Dazu schlug der Schmied mittels unterschiedlicher Hammerformen Stück für Stück Vertiefungen in die Vorderseite der Rohlinge und erhabene Elemente von der Rückseite aus.

Da dadurch sowohl Schrumpfungen und Dehnungen des Materials eintreten, musste eine entsprechende Abweichung der Rohformen von der Originalgröße vorab eingerechnet werden. Die beiden Kreuze schmiedete Uwe Kramer aus Eisenstangen gemäß der Größe der gedruckten Vorlagen. Die schließlich fertigen Teile erhielten eine schwarze Lackierung und konnten zum Friedhof gebracht werden.

„Passt“, freute sich dort der Kunstschmied, als er sie an die beschädigten Elemente hielt. So konnte er die beiden Teile in bzw. an die Gittersegmente anschweißen, wohl wissend, dass bei der Herstellung der Grabgitter Anfang 1900 nicht geschweißt, sondern genietet wurde, die moderne Technik in diesem Fall aber praktikabler erschien.