E-Mobilität schleicht sich im HSK nach vorn

Insgesamt 260.046 Menschen (Stand 30. Juni 2019) leben im Hochsauerlandkreis – und haben ganz offensichtlich ein Faible für alles, was rollt: Mit Stichtag 31. Dezember 2019 waren im HSK insgesamt 232.977 Fahrzeuge zugelassen. Der Begriff „Fahrzeuge“ ist zwar weit gefasst – neben Pkw sind Nutzfahrzeuge, Kfz-Anhänger, Wohnmobile sowie Krafträder aller Art erfasst; trotzdem lässt diese Zahl aufhorchen. Blickt man zehn Jahre zurück, war die Gesamtzahl der Zulassungen mit 200.019 Fahrzeugen deutlich geringer angesiedelt; obwohl damals noch gut 10.000 Menschen mehr unseren Flächenkreis bewohnten. In der vergangenen Dekade hat sich die Anzahl der rollenden Vehikel in unserer Region dann kontinuierlich gesteigert. „Eine Entwicklung, die sich überall in Deutschland feststellen lässt“, weiß Thomas Braungart zu berichten.

Arnsberg Fakten zu Diesel-Pkw 2019 wurden HSK-weit 3269 Diesel-Pkw neu zugelassen (davon 935 in Arnsberg und 299 in Sundern. 2018 waren es HSK-weit 2772 Diesel-Pkw (davon 760 in Arnsberg und 258 in Sundern);

2017 waren es HSK-weit 3235 Diesel-Pkw (davon 930 in Arnsberg und 294 in Sundern).

„Kaum jemand besitzt heutzutage nur ein Fahrzeug“, so der Leiter der Kfz-Zulassungsstelle des HSK in Arnsberg. Als eine wichtige Ursache nennt er den Freizeitfaktor – Wohnmobil für den Urlaub, Motorrad oder Roller für Ausflüge am Wochenende, etc. . Im Drei-Fragen-Interview (siehe rechts) haben wir den Fachmann u. a. zum Thema

E-Mobilität im HSK befragt.

Über 60 Prozent mehr E-Fahrzeuge

Die Fakten dazu lassen zunächst ebenfalls aufhorchen: kreisweit über 60 Prozent Zuwachs bei „reinen“ Elektrofahrzeugen im Verlauf des Jahres 2019! Betrachtet man jedoch die „nackten Zahlen“, besteht wenig Anlass zu Euphorie: gerade einmal 350 E-Fahrzeuge waren am Jahresende 2019 im HSK zugelassen (davon 118 in Arnsberg und 35 in Sundern), Ende 2018 waren es 223 (45 / 14). Neu zugelassen wurden 2019 kreisweit 135 E-Fahrzeuge, darunter 49 in Arnsberg und 18 in Sundern. Vor allem Firmen und Verwaltungen setzen auf E-Mobilität, der Anteil von Privatpersonen – HSK-weit 47, in Arnsberg 17 und in Sundern vier – ist jeweils gering. Bei den Misch­antrieben meldet die Kreisverwaltung etwas „üppigere“ Zahlen: Sogenannte Hybridfahrzeuge rollen derzeit 1207 – übrigens nur Pkw – im Kreis; 407 davon sind in Arnsberg zugelassen, 113 in Sundern.

Trotz Kritik und Auflagen hat der Dieselmotor im HSK weiter Konjunktur. Insgesamt 58.509 Diesel-Pkw sind – Stand Ende 2019 – kreisweit erfasst, 13.721 davon in Arnsberg, weitere 5935 in Sundern; 2018: kreisweit 56.222 (13.597 / 5959).

Drei Fragen an Thomas Braungart, Leiter Kfz-Zulassungsstelle des HSK in Arnsberg

1 Die Zahl der reinen E-Fahrzeuge im HSK hat sich 2019 deutlich erhöht – kommt jetzt die Wende hin zur E-Mobilität?

Steuerbefreiung, Parkerleichterung, Zuschüsse beim Kauf – solche Anreize sorgen sicher dafür, dass mehr Menschen im HSK über die Anschaffung eines E-Autos nachdenken. Bisher sind vor allem Firmen und Dienstleister Vorreiter. Eine dichte Lade-Infrastruktur wäre auf jeden Fall ein weiterer Anreiz.

Thomas Braungart, Leiter der Kfz-Zulassungsstelle des HSK in Arnsberg. Foto: Torsten Koch / WP

2 Die Gesamtzahl der Fahrzeuge im HSK steigt weiter, wo sehen Sie mögliche Ursachen dafür?

Das ist nicht nur im HSK, sondern bundesweit festzustellen. Bei uns haben wir seit Jahren einen Zuwachs von knapp unter zwei Prozent im Jahr. Der Freizeitfaktor spielt dabei eine große Rolle. Außerdem sind in vielen Familien beide Ehepartner berufstätig und auf Grund dessen doppelt motorisiert.

3 Was muss sich vor Ort ändern, damit mehr Sauerländer auf Alternativen zum Pkw setzen?

Im HSK muss man anders an das Thema herangehen als in städtischen Ballungsräumen, wo der ÖPNV dichter und breiter aufgestellt ist. Vor Ort wäre Ausbau der Bürgerbusverbindungen eine Alternative. Andere HSK-Fachdienste arbeiten ständig an Alternativen, diese müssen aber finanzierbar sein.