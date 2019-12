27 Teams gingen bei der Dorf-Challenge an den Start, besonders jubeln durften am Ende die „Bifi Boleros“, und das nicht zum ersten Mal.

Dorf-Challenge Müschede: Team „Bifi Boleros“ gewinnt

Müschede. Äußerst zufrieden zeigte sich die Müscheder Schützenbruderschaft, die nunmehr zum sechsten Mal in Folge die Müscheder Dorf-Challenge in der Schützenhalle ausgerichtet hatte. In diesem Jahr waren 210 Aktive in 27 Teams an den Start gegangen, um 14 Spiele zu absolvieren. Dazu zählten ein Fußball-Tippspiel, Bierkrugschieben, Minigolf, Leitergolf, Schaukelboccia, ein Würfelspiel, ein Musikspiel, ein Planetenspiel, Fahrradreifenwerfen, ein Kreuzworträtsel, ein Bierdeckelspiel, Ballgefühl, ein Quiz und ein Memory.

Hugo meets Rotkäppchen

Es gingen Mannschaften mit Namen wie „Inglourios Beers Stars“, „Hugo meets Rotkäppchen“ oder „Die marodierende Bande“ an den Start. Dabei waren auch die aktuellen Müscheder Regenten Udo Schütte und Michaela Kraus. Das Autohaus Muschik & Kautz und die Familie Metallbau Albon traten sogar mit jeweils zwei Mannschaften an. Zum wiederholten Male begingen sie ihren Betriebsausflug und ihre vorgezogene Weihnachtsfeier in diesem Rahmen, was den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beider heimischen Unternehmen sichtlich große Freude bereitete. Bei allen Spielen herrschte eine tolle Stimmung mit jeder Menge Spaß und der nötigen Portion Ehrgeiz.

Am Ende stand der Sieger fest: Der Kegelclub „Bifi Boleros“ sicherte sich mit 296 Punkten knapp vor dem Team „Patres Noctuarum“ (293 Punkten) den Gesamtsieg. Dritter wurden die „Natural Born Kegler“ mit 264 Punkten. Beste reine Damenmannschaft wurden „Die Wuchtbrummer“ mit 251 Punkten. Auf die siegreichen Teams warteten Pokale, aufgeteilte Startgelder und Bierpreise.

Nächste Challenge bereits terminiert

Bezeichnend war, dass wieder mehr als die Hälfte der Teams gemischt oder rein weiblich waren. Bei der Müscheder Dorf-Challenge herrscht bei der Teilnahme also volle Gleichberechtigung. Eine Tombola mit tollen Preisen sorgte bei allen Beteiligten ebenso für Freude wie das leibliche Wohl, für das in erster Linie die Vorstandsfrauen verantwortlich waren. Im Anschluss feierten alle noch bei einer ausgelassenen Stimmung bis in die Nacht. Die Dorf-Challenge im nächsten Jahr ist auch schon terminiert: Sie findet am 21. November statt.