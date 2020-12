Das sind unsere "Menschen 2020" in Arnsberg und Sundern

Arnsberg / Sundern Unsere Redaktion stellt - aus ihrer ganz persönlichen Sicht - die "Menschen 2020" in Arnsberg und Sundern vor.

In einem ereignisreichen Jahr haben die Reporterinnen und Reporter unserer Zeitung wieder viele spannende und interessante Begegnungen, Gespräche und Berichterstattungsthemen gehabt. Alle bleiben irgendwie in Erinnerung, einige aber bewegten uns besonders. Das sind die Treffen, Interviews und Erfahrungen mit oder Berichte über Menschen, die uns beeindruckten. Sie sind unsere "Menschen 2020".

Frank Cöppicus: Helfer nach Katastrophe in Beirut

Reporterin Katrin Clemens schreibt:

Mitten in der Corona-Krise erschüttert eine Explosion die libanesische Hauptstadt Beirut - der Neheimer Frank Cöppicus fliegt mit einer Spezialeinheit des Technischen Hilfswerks (THW) dorthin und sucht in den Trümmern nach Überlebenden. "Es war wie im Katastrophenfilm", berichtet er im August. Ganz nah am Explosionsort in der Hafenanlage sind die Helfer mit Spürhunden unterwegs. In der Hitze und mit Atemschutzmasken ausgestattet gehen sie an ihre körperlichen Grenzen. Überlebende können sie nicht mehr finden. „Dass jemand überlebt haben könnte, war fragwürdig nach der Wucht der Explosion“, so Cöppicus. „Massive Seecontainer waren zusammengedrückt wie Coladosen.“​ Für ihn ist direkt nach dem anstrengenden Auslandseinsatz dennoch klar: "Wenn es das nächste Mal klingelt, fahre ich wieder los.“ Dieses ehrenamtliche Engagement macht den Fortwirtschaftsmeister zu einem "Menschen des Jahres 2020".

Franz Pfeil: Haltung im Sport bewiesen

Redaktionsleiter Martin Haselhorst schreibt:

Diese Entscheidung war sicher eine schwere. Du bist Vorsitzender eines Vereins, arbeitest dort mit einem Menschen zusammen, der vielleicht ein guter Jugendtrainer ist und war, aber sich plötzlich massiv gegen die solidarische Gesellschaft und ihren Kampf gegen das Coronavirus stellt, in Kooperation mit "Querdenkern" zu Demonstrationen aufruft und da auch Verschwörern, Rechtspopulisten und System-Ablehnern eine Bühne gibt. Und jetzt musst du entscheiden, ob du Sport und Politik trennen willst oder ob da doch eine Grenze überschritten worden ist, die diesen vorher vielleicht durchaus geschätzten Mann nicht mehr tragbar als Kindertrainer macht, weil er nicht in das Werte- und Leitbild des Vereins passt. Franz Pfeil als Vorsitzender des SV Bachum/Bergheim beendete anfang des Monats die Zusammenarbeit mit dem "Querdenker". Dafür musste er auch Kritik einstecken und sich ausgerechnet von der AfD als "undemokratisch" beschimpfen lassen. Für mich aber bewies er eine außergewöhnliche zivile Haltung wie wir sie brauchen, um couragiert den Zusammenhalt unserer demokratischen Gesellschaft zu verteidigen.

Juliane Schnettler: Geschäftserfolg kontra Konsumspirale

Reporter Martin Schwarz schreibt:

Viel Mut bewies die Geschäftsfrau Juliane Schnettler, als sie im vergangenen Mai an der Hüstener Marktstraße den Concept Store „Markt 5“ eröffnete. Mit einem Mix aus Vermietung von Verkaufsregalen an Künstler und Kunsthandwerker, Verkauf von Secondhand-Damenmode in Kommission sowie Verkauf von regionalen Produkten aus eigenem Einkauf betrat die 52-jährige Ladeninhaberin geschäftliches Neuland. Sie setzt nun auf Hochwertigkeit, Nachhaltigkeit und Regionalität der Produkte und zieht so eine klare Trennungslinie zu ihrer früheren Geschäftstätigkeit. Juliane Schnettler wollte die schnelle Konsumspirale nicht mehr bedienen und stieg aus dem Verkauf von „Fast Fashion“ aus, nachdem sie in Lünen 16 Jahre ein Damenmode-Geschäft hatte. Ihr Concept Store hat sich in Hüsten mittlerweile etabliert. Mein Respekt für diese mutige Geschäftsneugründung, die zur Attraktivitätssteigerung des stationären Einzelhandels in Hüsten beigetragen hat!

Natalie Lübke-Rüschenbaum: Kreativ in der Krise

Reporter Torsten Koch schreibt:

Menschen, die in der Corona-Krise mit guten Ideen und Initiative überzeugen, haben mich im Jahr 2020 immer wieder beeindruckt. Da an dieser Stelle aber nur eine Person abgebildet werden kann, habe ich mich für Natalie Lübke-Rüschenbaum entschieden. Die Yoga-Lehrerin aus Langscheid hat mit dem Projekt „Stand Up Paddling Yoga" auf dem Sorpesee ihren Schülern eine pfiffige Möglichkeit eröffnet, weiter ihrer Leidenschaft nachzugehen; und ihrem Studio "Yogarausch" ein Stück Überleben gesichert. "Nebenbei" ist sie auch Geschäftsführerin eines mittelständischen Unternehmens mit Sitz in Arnsberg, das sie derzeit meist im Homeoffice managt, und Mutter von zwei Kindern. Respekt!

Yvonne Winkelmann: "Ich-AG" mit Einsatz und Optimismus

Reporter Achim Gieseke schreibt:

Aufgeben, das ist ein Begriff, der nicht zu ihrem Wortschatz zählt. Denn Yvonne Winkelmann (36), kämpft seit Gründung ihrer "Ponyranch" im Arnsberger Hasenwinkel vor 15 Jahren als Ich-AG mit großem Einsatz um deren Fortbestand. Besonders im Corona-Jahr 2020, als keine Reitstunden und andere Veranstaltungen mehr möglich waren und sind - und damit fest eingeplante Einnahmen wegbrachen. Doch mit unermüdlichem Einsatz kümmert sie sich von früh bis spät unverdrossen um das Wohl der Tiere, hält Kontakt zu ihren Reitschülerinnen und trotzt mit Optimismus der Krise. Und dieses Bemühen kommt an. Was sich in der Unterstützung vieler Bürgerinnen und Bürger ausdrückt - in Form von Sachspenden. Deshalb drücken wir Yvonne Winkelmann ganz fest die Daumen - für den langen Fortbestand der Ponyranch.

Eric Wachholz: Corona-Infektion als Initialzündung guter Projekte

Sportreporter Rainer Göbel schreibt:

Auch für den Fußball-Abteilungsleiter des TuS Sundern war es ein besonderes Jahr. Eric Wachholz hatte sich im Februar beim Skiurlaub in Sölden mit dem Corona-Virus infiziert. „Es war so, als ob eine Flipperkugel durch deinen Körper schießt. Jeden Tag hatte ich ein anderes System“, berichtete der 50-Jährige damals. „Insgesamt habe ich es aber gut überstanden.“ Für Wachholz war die eigene Infektion die Initialzündung für gleich mehrere Projekte. Mit dem TuS Sundern startete er die Initiative „Taten statt Tore“. Dabei half der Sportverein unter anderen älteren Menschen während des ersten Lockdowns beim Einkauf oder gab dem Nachwuchs Fitness-Tipps per Video.

Im Sommer, als es auch im Fußball-Sauerland Fälle von Rassismus auf den Sportplätzen gab, rief Wachholz dann mit dem TuS Sundern die Kampagne „no racism“ ins Leben. Alle TuS-Mannschaften erhielten T-Shirts mit der aufgedruckten Botschaft „no racism“ und trugen diese beim Aufwärmen vor den Spielen.

„Wir müssen in diesen schweren Zeiten noch mehr auf das Miteinander setzen. Natürlich mit Maske und Abstand“, sagt Eric Wachholz und ergänzt: „Wir müssen aber nicht nur weiter gegen die Pandemie, sondern auch gegen Rassismus in unserer Gesellschaft kämpfen.“ Für Wachholz heißt das: 2021 werden weitere Projekte mit dem TuS Sundern folgen.

Anton Lübke: Top-Ideen für Allendorf

Reporter Matthias Schäfer schreibt:

Seine Ideen haben der alten Titularstadt Allendorf schon so einige Besonderheiten gebracht. Anton Lübke hat auch im schwierigen Jahr 2020 wieder Akzente gesetzt: So erschien der Allendorfer Kalender zum 25. Mal. Und mit dem Allendorfer Memory hat der Vorsitzende des Heimatvereins "Fickeltünnes" e.V. mal wieder eine Topidee in die Tat umgesetzt. So lernen Kinder spielend ihren Ort kennen oder Senioren erinnern sich an Häuser und Dinge. Sicherlich wird der rührige Allendorfer noch weiterhin aktiv und auf der Suche nach guten Dingen bleiben. Das schöne dabei: Die Erlöse werden gleich wieder ins nächste Projekt investiert.

Alex Bruchhage: Glücksfall für den SC Neheim

Sportredakteur Philipp Bülter schreibt:

Vor ziemlich genau zwei Jahren habe ich als Redakteur beim Westfalenpost Sauerlandsport angefangen. Mein erster Interviewpartner war damals Alex Bruchhage, schon im Dezember 2018 langjähriger Trainer des Fußball-Westfalenligisten SC Neheim. Ich erinnere mich noch genau, dass gleich unser erstes Gespräch etwa eine Stunde lang dauerte, obwohl wir uns damals noch gar nicht kannten. Nun, zwei Jahre später, ist Alex Bruchhage für mich der Mensch des Jahres 2020 aus der Sportszene in Arnsberg und Sundern.

Ich will es nicht verhehlen: In den vielen Gesprächen, die Alex und ich nach diesem ersten Interview in der Folge geführt haben, habe ich – bei aller notwendigen und immer bestehenden kritischen journalistischen Distanz – eine Sympathie für den Trainer des SC Neheim entwickelt. Alex Bruchhage ist nicht nur ein netter Kerl, mit ihm lässt es sich zudem vortrefflich über alles Mögliche debattieren, auch über den Fußball im Sauerland im Allgemeinen, denn er ist bestens vernetzt und vielfältig interessiert. Wir sind sicher nicht immer einer Meinung, auch nicht über die Performance seines Teams, des SC Neheim.

Ich denke aber, dass man sich gegenseitig schätzt. Und wie es der 46-Jährige gerade in diesem aufgrund der Coronapandemie so schwierigen Sportjahr 2020 mit monatelangen Trainings- und Spielpausen geschafft hat, seine Mannschaft zu führen, ist beeindruckend und lobenswert.

In der Westfalenliga 2 überwintert Bruchhages SC Neheim auf Tabellenplatz zwei – nur einen Zähler hinter Spitzenreiter TuS Bövinghausen. Beim TuS ist übrigens Weltmeister Kevin Großkreutz als Zugang im Gespräch – so viel zu den Verhältnismäßigkeiten. Dass der SC überhaupt so kontinuierlich gute Leistungen einfährt und sich so konstant vor wesentlich finanzstärkerer Konkurrenz behauptet, ist bemerkenswert.

Seit dem 1. Juli 2012 ist Alex Bruchhage Cheftrainer des SC Neheim und ein entscheidender Faktor für den Erfolg im Binnerfeld. Neben seinem zeitintensiven Hauptberuf leistet der Sauerländer großartige Arbeit für die Neheimer und ist als dienstältester Coach das Sinnbild für Konstanz im HSK-Fußball.

Familienvater Alex Bruchhage – ist nach wie vor ein Glücksfall für den SC.​