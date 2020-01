Das „Kneippen“ ist in der Stadt Arnsberg stark gefragt

„Kneippen ist in unserer Stadt beliebt und stark gefragt“, berichtet die Vorsitzende des Kneipp-Vereins Neheim-Hüsten, Eva Wünsche, bei der Vorstellung des neuen Programms für das Jahr 2020. So kämen allein bei den offenen Angeboten (ohne Anmeldung und ohne Vereinsbindung) in den Sommerferien dienstags von 9 bis 10 Uhr jeweils 20 bis 25 Leute an der Kneipp-Insel im Hüstener Solepark zusammen. „Das sind nicht nur Senioren, sondern durchaus auch jüngere Leute, die zum Beispiel in Teilzeit oder im Schichtdienst arbeiten und deshalb auch vormittags kommen können“, beschreibt Eva Wünsche den Teilnehmerkreis..

Kinder haben Freude an Kräuterspirale

Das Interesse an Natur- und Wasserheilkunde sei quer durch alle Generationen vorhanden. Auch die Kinder hätten viel Spaß daran. Die Kneippvereins-Ortsvorsitzende erinnert an die Kräuter-Spirale, die schon vor Jahren auf dem Außengelände des städtischen Kindergartens in Bachum eingerichtet worden ist. Eva Wünsche besucht auch gern Kindergärten, die sich mit Kräutern aus eigner Aufzucht beschäftigen. Sie zeigt dann zum Beispiel, wie leckere Kräutertees entstehen.

Arnsberg Zum Kneipp-Verein gehören rund 60 Mitglieder Der Kneipp-Verein Neheim-Hüsten ist rund 60 Mitglieder stark. Seit 17 Jahren ist Eva Wünsche aus Alt-Arnsberg die 1. Vorsitzende. Zur Mitgliederversammlung kommt der Verein am Mittwoch, 5. Februar, um 15 Uhr im Hüstener E-Zentrum zusammen. Nähere Informationen zum Kneippverein erteilt Eva Wünsche unter 02931/15963. Unter dieser Nummer nimmt sie auch Anmeldungen entgegen. Ein Anrufbeantworter ist auch geschaltet. E-Mail-Kontakt unter der Adresse: e52-h38@gmx.de

Die 67-jährige Arnsbergerin hat schon vor langer Zeit beim Kneipp-Bund in Bad Wörishofen eine spezielle Fortbildung für die Fertigung von Salben, Ölen und Elexieren aus Heilkräutern absolviert und mit Zertifikat abgeschlossen. Dieses Wissen will Eva Wünsche in einem Vortrag weitergeben, den sie am Freitag, 3. Juli, um 15 Uhr im Hüstener Engagement-Zentrum (E-Zentrum), Am Hüttengraben 29, hält. Auch Nicht-Vereinsmitglieder können teilnehmen - allerdings für einen Unkostenbeitrag von 5 Euro. Für Vereinsmitglieder ist der Info-Nachmittag kostenfrei. Wer noch mehr über Heilpflanzen wissen will, kann am Mittwoch, 1. April, um 15 Uhr ins E-Zentrum kommen. Dann geht es bei einem Vortrag um die „Wegwarte“ - die Heilpflanze des Jahres 2020.

Die grundsätzliche Öffnung des Kurs- und Vortragsprogramms für jedermann ist Eva Wünsche wichtig. Eien gute Gelegenheit, Kneipp-Verfahren mal kennzulernen, ist die am Mittwoch, 4. März, um 15 Uhr im E-Zentrum neu angebotene „Kneipp-Sprechstunde“.

Kneipp-Fitness im Solepark

Die fünf Wirkprinzipien von Kneipp - Bewegung, Ernährung, Wassertreten, Kräuter und Lebensordnung - finden sich im Jahresprogramm des Kneipp-Vereins Neheim-Hüsten wieder. So wird am Mittwoch 3. Juni, ab 9 Uhr „Kneipp-Fitness im Hüstener Solepark“ angeboten. Entsprechende Bewegungsgeräte und natürlich auch das Angebot zum Wassertreten finden sich dort. Während Kneipp-Fitness-Angebote sowie die Kurse Nordic Walking und Venentraining im Solepark öffentlich einsehbar sind, gibt es auch einige Angebote in bestimmten Räumlichkeiten. Kurse für Wirbelsäulengymnastik, Yoga für 50+, Gedächtnistraining und Entspannung werden zum Beispiel im E-Zentrum angeboten. Teilweise finden diese Kurse auch zusätzlich in Räumen des Neheimer St.-Johannes-Hospitals statt.

Im Jahresprogramm des Kneippvereins dreht sich aber nicht alles um Kneipp-Methoden zur Gesunderhaltung. Am 5. August wird ein Ausflug zur Luisenhütte in Balve-Wocklum und am 7. Oktober ein Ausflug zum Dampfmaschinenmuseum in Eslohe angeboten.