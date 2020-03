Im Yogastudio von Nese Niekrens an der Hauptstraße bleiben die Matten in den kommenden Wochen leer. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus ist auch sie gezwungen, die Kurse vorerst einzustellen.

Noch vor einigen Tagen hatte sie wie viele andere diese drastischen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus nicht kommen sehen. Sie hatte über zusätzliche Hygienemaßnahmen nachgedacht, wollte die Kurse verkleinern und den Abstand zwischen den Matten vergrößern. „Viele Teilnehmer haben mich angerufen und mich gebeten, nicht zu schließen“, berichtet sie. „Gerade jetzt, wo die Welt Kopf steht, möchten viele auf Yoga nicht verzichten. Das hat mich in meinen Überlegungen bestärkt, das Studio weiter geöffnet zu halten.“

Die Yogamatten bleiben vorerst leer. Foto: Katrin Clemens

Doch dann kamen die neuen Bestimmungen des Landes und die Überlegungen waren hinfällig. Jetzt sucht Nese Niekrens neue Wege und plant Online-Videos für die rund 160 Teilnehmer in ihren Kursen zu drehen. „Ich wollte schon immer Videos drehen, jetzt ist der passende Anlass gegeben und ich habe Zeit dazu“, sagt sie.

Kreative Lösungen sind gefragt

Als Selbstständige ist sie herausgefordert, kreative Lösungen zu finden, schließlich müssen Studiomiete, Versicherungen, Strom und Gas weiter gezahlt werden, auch wenn keine Kurse stattfinden. Der Start für die neuen Kurse ist aufgeschoben, bis wieder so etwas wie Alltag möglich ist.

Für Nese Niekrens ist damit eine Zeit angebrochen, in der die Haltung eines Yogis gefragt ist wie nie: Gelassenheit bewahren, Situationen anerkennen und positiv denken. Genau das möchte sie in den kommenden Wochen auch an ihre Schüler weitergeben und plant verschiedene Yoga-Einheiten aufzuzeichnen, damit alle die möchten, unter ihrer Anleitung auch zuhause im Wohnzimmer die Matte ausrollen können. Kinderbetreuung und Job, eingeschränkte Sozialkontakte, eventuell auch eine Quarantäne – das kann in den kommenden Wochen Stress auslösen.

Aufmerksamkeit für Positives

Gerade Meditation, Tiefenentspannung und Atemübungen könnten in turbulenten Zeiten helfen, ist Niekrens überzeugt. Ihren Schülern rät sie, sich gerade jetzt gut um Körper und Seele zu kümmern. „Statt Toilettenpapier zu hamstern, sollte jeder etwas für sein Immunsystem tun“, sagt sie. „Gesunde Ernährung und ausreichende Vitaminzufuhr sind sehr wichtig. Aber auch Stressabbau ist wichtig für die Abwehrkräfte.“

Arnsberg Schließungen in ganz NRW Die gelernte Krankenschwester Nese Niekrens hat sich vor einigen Jahren zu einer zweijährigen Yoga-Ausbildung entschlossen. Seit August 2018 betreibt sie ihr Studio „Yoganese“ an der Neheimer Hauptstraße. Zuvor hatte sie drei Jahre lang Kursräume an der Möhnestraße gemietet. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus muss sie den Kursbetrieb in ihrem Studio ab sofort unterbrechen. Es fällt in die Kategorie der Fitnessstudios, die wie Bars, Clubs, Diskotheken, Spielhallen, Schwimmbäder, Saunen, Theater, Kinos und Museen in Nordrhein-westfalen wegen der Pandemie nicht weiter betrieben werden dürfen. Die Regelung gilt zunächst bis zum 19. April.

Dabei könnten Yogaübungen genauso helfen wie im Umgang mit eventuellen Verunsicherungen, Sorgen oder gar Ängsten in Bezug auf die Verbreitung des Coronavirus, die eigene Gesundheit und die von Freunden und Familie. Denn bei der Yogapraxis gehe es darum, Gefühle jeglicher Art zuzulassen und anzuerkennen. Aus der Sicht von Niekrens stärkt das auch den Zusammenhalt in Krisenzeiten: „Im Yoga-Unterricht vermittle ich immer, im Mitgefühl zu bleiben, statt Ängste in Wut umschlagen zu lassen.“

Neben Yoga und gesunder Ernährung empfiehlt sie jedem, der dafür offen ist, ein sogenanntes Dankbarkeits-Tagebuch zu führen. „In dieser herausfordernden Situation ist es wichtig, seine Aufmerksamkeit bewusst auch auf positive Dinge zu lenken“, sagt sie und empfiehlt, jeden Morgen drei Dinge zu notieren, für die man im eigenen Leben dankbar sei. „Am besten ist es, die Dinge auch noch mit einem Lächeln auf den Lippen aufzuschreiben.“

In ihrem Job, der für sie eine Herzensangelegenheit sei, möchte sie anderen möglichst viel Kraft und Entspannungen mit in die kommende Zeit geben.