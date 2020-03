Hüsten. In Hüsten wird die Heilige Messe per Video-Livestream übertragen. Die Geistlichen denken dabei auch bereits an die Oster-Feierlichkeiten.

Folgen haben die Maßnahmen wegen des Coronavirus auch für das kirchliche Leben. Eine Premiere, die man der Hauptrolle zu dem eigentlich traurigen Thema nicht ansieht: Pfarrer Daniel Meiworm hat am Sonntag die 11-Uhr-Messe vor einer leeren St. Petri-Kirche gehalten.

Eine Folge der Corona-Infektionen, die in drei Wochen auch auf dem Peters-Platz in Rom praktiziert wird: Kirche und Gottesdienst ohne Menschen. Die hatten von Hüsten aus aber die Gelegenheit, über einen Live-Stream im Internet dabei zu sein.

Die Entscheidung kam so spontan wie überlegt: Erst am Samstag hatte sich das Pastoral-Team in St. Petri zusammen gesetzt und den Entschluss gefasst. Ein Gottesdienst bei geschlossenen Türen, aber mit einer Gemeinde an den Computerbildschirmen zu Hause. „Technisch ist das jetzt sehr improvisiert, aber sonst keine große Sache“, erklärt David Eggenhofer von Major Veranstaltungstechnik aus Hüsten.

Für die Übertragung in der Kirche hat er eine HD-Kamera auf den Altarraum ausgerichtet, ein Mikrophon zeigt zur Orgel, wo Peter Volbracht in den hallenden Kirchenraum spielt und seine Frau, Kantorin Bernadette Volbracht, lauthals singt. Pfarrer Daniel Meiworm und Diakon Michael Stiehler tragen ein Headset. Über alle Kanäle hatte man seit der Entscheidung für die Übertragung im Netz geworben, mit Erfolg, wie die Zugriffszahlen zeigten.

Bestellen Sie hier unseren Arnsberg-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Techniker David Eggenhofer hat sie wie auch die Übertragung auf Laptop immer im Blick. „Im Durchschnitt haben jetzt 400 Zuschauer den Gottesdienst mitverfolgt, in der Spitze waren es sogar über 550“, so Eggenhofer. Dabei hatte es schon 15 Minuten vor Beginn 71 Menschen gegeben, die online warteten.

Option auch für Ostern

Mit Spannung von allen Akteuren erwartet – der Start mit Orgelmusik und einem Blick auf den Altarraum. Dann alles fast wie immer. Pfarrer Meiworm zieht in die Kirche ein, alle Rituale werden gehalten wie auch sonst, das Evangelium verlesen. „Liebe Zuschauer“, begrüßt der Geistliche in der Kirche, nur sechs Menschen sitzen im Gotteshaus.

Ganz deutlich spricht Meiworm die Seitenzahlen der Lieder, jeder vor dem Rechner zuhause soll richtig mitfeiern können. Mit Bezug auf das Evangelium hält der Pfarrer dann seine Predigt, erzählt von Krisen des Lebens, die auch Chance sein können. Kein Amen der versammelten Gemeinde, keine Messdiener, die bei der Gabenzubereitung helfen.

Und die Glöckchen während der Wandlung werden von Diakon Stiehler persönlich geläutet. Nach einer Stunde ist der ungewöhnliche Gottesdienst beendet, der Hirtenbrief wird noch verlesen. „Das ist schon komisch, wenn von den Bänken nichts zurück kommt“, sinniert Pfarrer Meiworm, Der Versuch ist aber gut gelungen, auf den Handys der Beteiligten hagelt es Glückwünsche und Dank per WhatsApp. Ob auch Ostern so gefeiert wird, ist noch offen, wäre wohl aber eine Option.