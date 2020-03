Corona: Viele Neheimer Läden am Dienstagmorgen noch geöffnet

Zur Stunde (Dienstag, 17. März, 10.45 Uhr) sind in der Neheimer Fußgängerzone noch viele Geschäfte geöffnet, die laut Bundesregierung demnächst schließen sollen, weil sie Waren des nicht täglichen Bedarfs anbieten. So sind in der Neheimer City zur Stunde zum Beispiel diverse Modegeschäfte und ein Blumenladen geöffnet. Auch auf dem Arnsberger Steinweg sind die Geschäfte derzeit normal geöffnet

Der Geschäftsführer der Werbegemeinschaft Aktives Neheim, Konrad Buchheister, hatte sich am Dienstagmorgen gegen 9.15 Uhr bei der Ordnungsbehörde der Stadt Arnsberg erkundigt, ab wann genau die Schließung von Geschäften mit Waren des nicht täglichen Bedarfs gilt. „Ich habe von der Ordnungsbehörde erfahren, dass die Stadt Arnsberg auf eine Verordnung des Landes NRW wartet, um diese dann vor Ort umsetzen zu können“, berichtet Konrad Buchheister auf Anfrage der Westfalenpost.

Viele Geschäftsleute warten derzeit auf Klarheit hinsichtlich der Neuregelungen.