Die Coronakrise erlebt Klara Lahme am anderen Ende der Welt mit: Die Studentin aus Herdringen wollte eigentlich längst zurück zuhause sein. Doch ihr Rückflug von Australien über China nach Deutschland wurde annulliert, einen neuen konnte sie bislang nicht buchen.

Klara Lahme aus Herdringen ist wegen der Coronakrise in Australien gestrandet. Foto: Privat

„Ich bin als Au Pair in Sydney“, berichtet die 22-Jährige am Telefon. Eigentlich sei ihr zweimonatiger Aufenthalt vorbei, doch sie sei weiterhin bei ihrer Gastfamilie. „Zur Not kann ich noch etwas länger bleiben, deshalb bin ich relativ entspannt“, sagt sie.

Die Backpacker hätten größere Probleme, weil Hostels schließen und viele ihren Job verlieren. Sie selbst hat ein Bett, ein Dach über dem Kopf, ist versorgt und informiert sich online über die Lage und mögliche Routen für die Rückreise.

Familie macht sich Sorgen

Gute 16.000 Kilometer Luftlinie entfernt und mit elf Stunden Zeitverschiebung sorgt sich ihre Familie zuhause in Herdringen dennoch. Denn eine Rückreise zu organisieren scheint von Tag zu Tag schwieriger zu werden, viele Flüge sind gestrichen worden, die wenigen Verbindungen, die es gibt, sind überteuert. Klara Lahme ist in Verbindung mit der deutschen Botschaft und hat sich beim Auswärtigen Amt gemeldet.

Arnsberg Rückholaktion Das Auswärtige Amt hat eine große Rückholaktion für Reisende gestartet, deren Rückflüge wegen der Coronakrise gestrichen wurden. Rückholaktionen laufen aktuell für zahlreiche Länder von Ägypten bis Uruguay – allerdings hat Deutschland bisher keine Flieger nach Australien geschickt. Die Betroffenen müssen einen Anteil der Kosten selbst tragen. Eine Anmeldung ist möglich unter rueckholprogramm.de Es gilt weiterhin eine Reisewarnung für nicht notwendige Reisen ins Ausland.

Aus Berlin wurde sie aufgefordert, sich für das Rückholprogramm zu registrieren. „Die Seite ist aber ständig überlastet und ich komme seit einer Woche nicht rein“, schildert Lahme. Zudem müsste sie auch im Fall, dass das Auswärtige Amt Flieger nach Australien schickt, die hohen Kosten, mit denen zu rechnen ist, selbst tragen.

Vorerst ist sie daher in Australien gestrandet, allerdings nur im übertragenen Sinne. Denn auch an sonnigen Tagen mit aktuell rund 25 Grad gibt es in Sydney keine Spur von „Beachlife“ mehr. Viele Strände seien mittlerweile gesperrt, am berühmten Bondi Beach seien Quallen aktuell die einzigen Gäste, berichtet Lahme. Diese Situation hatte sie nicht kommen sehen, als sie Anfang des Jahres nach Australien aufgebrochen war.

Zwar hörte man damals bereits von der Verbreitung des Coronavirus in China, sie habe aber nicht damit gerechnet, dass ihr zweiter Australien-Aufenthalt eine solche Wendung nehmen würde. „Bis kurz vor der Rückreise hat das Virus den Aufenthalt hier auch nicht beeinträchtigt“, sagt sie.

Bereits vor drei Jahren nach dem Abitur war Klara Lahme als Au Pair in Australien und ist nun in den Semesterferien noch einmal zurückgekehrt. Aktuell lebt sie in einer Familie mit drei Kindern. Darunter sind zwei Kleinkinder und ein Schulkind – aus Vorsicht besucht allerdings auch das bereits seit einiger Zeit nicht mehr den Unterricht.

Stillstand an der Uni

Nun steht sie vor der Herausforderung, eine Rückreise zu organisieren, muss sich um das auslaufende Visum und ihre Auslandskrankenversicherung kümmern.

Immerhin, meint die 22-Jährige, stehe sie nicht unter Druck, weil es auch zuhause an der Uni Dortmund derzeit nichts zu verpassen gebe. Dort studiert sie Kunst und Englisch auf Lehramt. Der Start des sechsten Bachelor-Semesters verschiebt sich wegen des Coronavirus ebenfalls.