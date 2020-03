Corona: Neue Kampagne zum „Arbeiten in der Krise“

Hochsauerlandkreis. In der Coronakrise soll ein neues Programm auch in Arnsberg und Sundern Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen bringen.

„Unbürokratisch, freiwillig und unkompliziert“: Mit der Kampagne „Arbeiten in der Krise“ bringt die Agentur für Arbeit Meschede/Soest Arbeitgeber aus systemrelevanten Branchen und Arbeitnehmer beziehungsweise Ehrenamtliche, die eine Beschäftigung suchen, zusammen.

Ziel dabei ist, in der derzeitigen Krise unterstützend tätig zu sein. Durch die Corona-Pandemie fehlen in vielen Branchen – zum Beispiel im Lebensmittel-Einzelhandel oder in der Gesundheitsbranche – viele Hände zur Unterstützung der Region. Gleichzeitig können viele Menschen, die beispielsweise in der Gastronomie oder im Textileinzelhandel beschäftigt sind, derzeit nicht in ihrem Job arbeiten.

Agentur für Arbeit vermittelt

Für all diese Menschen gibt es diese Initiative. Die Agentur für Arbeit Meschede/Soest geht damit neue Wege. „Auf unkomplizierte Art und Weise bieten wir die Gelegenheit, Ihr Stellen- beziehungsweise Jobangebot als auch Ihr Arbeitsgesuch aufzunehmen und Sie miteinander in Verbindung zu bringen“, so An­dreas Goesmann, Projektmitarbeiter der Agentur für Arbeit Meschede/Soest, zu diesem unkonventionellen Weg, Lösungen für alle zu finden.

Durch die Neuregelungen seit 30. März 2020 können Bezieher von Kurzarbeitergeld durch eine Nebentätigkeit in systemrelevanten Bereichen ihre Leistung aufstocken.

Diese Regelung kann vielen helfen die Verluste durch Kurzarbeit auszugleichen. Die Informationen erfolgen ausschließlich über digitale Wege, da die Arbeitsagenturen zurzeit persönlich nicht aufgesucht werden können.

Arbeitgeber können ihre Bedarfe durch ein einfaches Formular melden. Bewerber bekommen Stellen nach ihren Vorstellungen per mail zugestellt. Nähere Informationen gibt es hier.