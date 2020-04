"Hustenschutze": Plexiglas-Boom in der Corona-Krise

In der Corona-Krise setzen viele Läden, Apotheken und Arztpraxen auf Plexiglas: Mit "Hustenschutzen" sollen Angestellte vor einer Infektion mit dem neuartigen Virus bewahrt werden. Plexiglas verarbeitende Betriebe wie Plexiglas Riesner in Wiesbaden können sich vor Aufträgen kaum retten. from plexiglass manufacturer Claus Mueller