Neheim. Die Schließung wegen des Coronavirus trifft das R-Café in Neheim besonders hart, nachdem es 2019 einen großen Wasserschaden in der Küche gab.

Die Schließungen in der Coronakrise lösen bei vielen Gastronomen Existenznöte aus. Hart trifft die jetzige Zwangspause unter anderem das R-Café – denn es musste erst im vergangenen Jahr nach einem Wasserschaden mehrere Monate lang schließen, Investitionen waren nötig und nun bricht der Umsatz weg.

„Die Situation ist nicht nur schwierig, es geht, auch für uns, ums Überleben“, schildert Geschäftsführer Peter Sachnik. Für die Mitarbeiter hat er Kurzarbeit beantragt, auch die Soforthilfen will er in Anspruch nehmen. „Den Kopf in den Sand zu stecken sieht uns allerdings nicht ähnlich, daher versuchen wir alle das Beste aus der Situation zu machen.“

Hausputz während der Schließung

Ein Weg, um aktiv zu werden beziehungsweise zu bleiben, ist für das R-Café das Außer-Haus-Geschäft. Es gibt eine reduzierte Karte, telefonische Bestellungen sind zwischen 12 und 14 Uhr sowie zwischen 17 und 21 Uhr möglich. Die Speisen können dann abgeholt werden. Seit rund einer Woche gibt es das Angebot, laut Sachnik hat es bislang nicht einmal einen durchschnittlichen Tagesumsatz eingebracht.

„Das Außer-Haus-Geschäft bringt uns keinen Profit, aber wir können Mitarbeiter, die auf ein Mindesteinkommen angewiesen sind und mit dem Geld aus der Kurzarbeit nicht auskommen, zumindest ein wenig beschäftigen“, so Sachnik. In einem so großen Betrieb gebe es immer etwas zu tun – wenn keine Bestellungen vorliegen, befreien die Mitarbeiter die Terrasse von Unkraut, entfernen Spinnweben.

„Denn schließlich sind wir ein Betrieb, der mitten in der Natur liegt, wenn wir den Laden nicht sauber halten würden, wäre das sehr schnell ersichtlich“, sagt Sachnik. „Sofern nichts mehr zu reinigen ist, verrichten wir Aufgaben zu denen wir sonst nicht so oft kommen. Ich möchten den Laden schön haben, wenn wir wiedereröffnen.“

Arnsberg Lieferdienste und Co. Das Team des R-Cafés ist unter 02932-9004806 zu erreichen, eine Karte gibt es auf der Facebook-Seite. Der Verein Aktives Neheim listet geöffnete Geschäfte, Lieferdienste und Online-Shops seiner Mitglieder auf unter www.arnsberg-neheim.de Ein offenes Angebot ist www.arnsberg-liefert.de

In der Küche arbeiten die Mitarbeiter mit Abstand zueinander, es gibt verschiedene Stationen, so dass sich Wege nicht unnötig kreuzen. „Alle Küchenmitarbeiter tragen einen Mund- und Nasenschutz, welchen wir uns lokal haben nähen lassen“, erklärt der Geschäftsführer. „Wir möchten keine Masken kaufen, diese sollen den Helfern in ausstreichender Anzahl zur Verfügung stehen.“ An der Essensausgabe gibt es Abstandsmarkierungen, eine Plexiglasscheibe zum Schutz und Kunden sind aufgefordert, wenn möglich kontaktlos mit Karte zu zahlen.

Team appelliert an Solidarität

„Nicht nur ich, auch unsere Mitarbeiter, wir alle hoffen, dass die getroffenen Maßnahmen die Verbreitung des Coronavirus verhindern und wir bald alle unsere Gästen wieder begrüßen können“, sagt Sachnik. „Daher können wir nur an die Vernunft und Solidarität unserer Mitmenschen appellieren und darum bitten Zuhause zu bleiben – besser können wir unsere liebsten nicht schützen.“ Als Aussicht auf bessere Tage startet das Team kleine Aktionen auf Facebook, deckt die Tische auf der sonnigen Terrasse an der Ruhr und macht den Gästen digital Mut, jetzt durchzuhalten.