Corona: Besuchsverbot im Klinikum, Dienstleister vor Eingang

An allen Standorten des Klinikums Hochsauerland besteht ein generelles Besuchsverbot

Ein generelles Besuchsverbot besteht an allen Standorten des Klinikums Hochsauerland, ein Dienstleister beantwortet Anfragen vor Eingängen.

Arnsberg. Ein generelles Besuchsverbot besteht an allen Standorten des Klinikums Hochsauerland. Um das Personal an den Krankenhauspforten vor einer möglichen Corona-Infektion zu schützen und darüber hinaus hinsichtlich der Beantwortung von Anfragen zeitlich zu entlasten, hat das Klinikum an allen Hospital-Standorten einen privaten Dienstleisterdamit beauftragt, Anfragen von Besuchern zu beantworten. Der private Dienstleister steht draußen, jeweils vor dem Haupteingang der einzelnen Klinikum-Standorte, als Ansprechpartner bereit.