Als ob die wirtschaftliche Situation kleiner Geschäfte des lokalen Einzelhandels nicht ohnehin schon immer wieder neuen Herausforderungen ausgesetzt ist – jetzt auch noch Corona. Seit Mitte der Woche haben die Städte Arnsberg und Sundern die sogenannten Allgemeinverfügungen erlassen, und einige Geschäfte des lokalen Einzelhandels, die nicht den alltäglichen Bedarf abdecken, müssen schließen.

Für Sabine Bachmann aus Arnsberg gab es somit die Gewissheit: Mit dem Verkauf von Textilien und der Annahme von Kleidern für eine Reinigung in Hüsten ist nun definitiv Schluss. „So eine Situation habe ich in meiner Tätigkeit noch nie erlebt“, sagt Sabine Bachmann von „Bachmann - Mode und mehr“ in Arnsberg.

Das Bekleidungsgeschäft am Brückenplatz 1981 von den Eltern übernommen

Seit 1981 führt sie das kleine Bekleidungsgeschäft am Brückenplatz in Arnsberg, das sie von ihren Eltern übernommen hat. Damenoberbekleidung ist der Schwerpunkt ihres Angebotes, einige Hemden für Herren sind auch zu bekommen. Seit drei Jahren ist Bachmann auch Annahmestelle für die Reinigung Flesch in Hüsten.

Coronakrise in NRW macht weitere Maßnahmen nötig - Überblick Coronakrise in NRW macht weitere Maßnahmen nötig - Überblick

Bis zur endgültigen Klärung war das noch ein Stück Hoffnung, nach der Allgemeinverfügung der Stadt doch noch zwei Tage öffnen zu dürfen, damit Kunden ihre Kleidung abholen können.

Sabine Bachmann: „Es gibt keinen zweiten Verdiener im Hintergrund“

Auch damit ist es jetzt vorbei – das Geschäft ist geschlossen, die Kleider aus der Reinigung gibt es nur noch in Hüsten abzuholen.

Die Situation ist ungewiss. „Keiner kann mir sagen wie es weiter geht“, sagt die Einzelhändlern. Da geht es ihr nicht anders als allen Menschen im Land. Die 62-Jährige arbeitet selbstständig und lebt allein. „Es gibt keinen zweiten Verdiener im Hintergrund“, erklärt sie. Ein Stück weit macht sie sich noch Hoffnungen darauf, dass es vielleicht „nur“ bis nach den Osterferien dauert.

Von vielen ihrer Stammkunden spürt Sabine Bachmann gerade großen Rückhalt

Eine längere Schließung wäre schlimm. Und die versprochenen Hilfen? „Kredite würden mir jetzt nicht helfen“, sagt Sabine Bachmann, denn sie wisse ja nicht wie es nach Corona weitergehe. Und Schulden machen? Keine Alternative, nicht ihr Ding. Drei bis vier Jahre würde sie noch gerne weiter arbeiten und den Kontakt zu den Kunden halten.

Von vielen ihrer Stammkunden spüre sie gerade aber großen Rückhalt. „Sie rufen mich an, schicken Bilder mit Durchhalteparolen und sprechen mir Mut zu“, lacht sie. Das mache ihr Mut und gebe Hoffnung. Schon länger spüre sie im Einzelhandel vor Ort den Druck durch das Internet.

„Jetzt ist die Chance da, nach der Corona-Zeit ein Umdenken zu erreichen“, so Bachmann. Weg vom Online-Handel und die Besinnung auf das Einkaufen vor Ort. Schließlich zeigten die leeren Fußgängerzonen gerade, wie es ohne stationäre Geschäfte in den Städten aussehen könnte.

Natalie Limaski: „Wünsche mir mehr Unterstützung für die kleinen Einzelhändler“

Natalie Limanski in ihrem Laden „A & N Style“ an der Rumbecker Straße in Arnsberg. Foto: Frank Albrecht

Natalie Limanski geht es mit ihrem kleinen Modegeschäft auf der Rumbecker Straße nicht anders. Seit 16 Jahren betreibt sie auf 50 Quadratmetern ihren Laden „A & N Style“ mit Stoffen nur für Damen.

„Ich habe zum Glück eine gute Stammkundschaft bis 80 Jahre“, sagt Limanski, einen Teil der letzten Bestellungen hat sie noch schnell abgearbeitet. Papiertücher und Desinfektionsmittel an der Kasse helfen ihr aber nun auch nicht mehr, das Geschäft ist zu.

„Ich wünschte mir mehr Unterstützung für die kleinen Einzelhändler“, fordert Limanski leise, nicht nur in Zeiten der Corona-Krise.

Schon andere Zeiten überlebt

Bis zum Ende der Woche hatte sie sich noch gegeben, weil auch die Ware nicht so nachkomme. Eine klare Richtlinie für alles sei wünschenswert, die ist jetzt da. Wie es weiter geht, weiß Natalie Limanski noch nicht. „Ich habe auch schon andere Zeiten überlebt“, lacht sie zuversichtlich und erinnert an die große Finanzkrise von 2008.

„Es fühlt sich alles komisch an“

Es bleibe aber die Hoffnung auf ihre Stammkunden, die sie noch über einen eigenen Online-Shop bedienen kann. Von denen bekomme auch sie Zuspruch und ein positives Feedback, über das sie sich sehr freut.

Und wenn die Zeit der vielen Infektionen vorbei ist und sich alles wieder normalisiert, hofft die Geschäftsfrau, dass es bei ihr und den anderen Kleinen wieder weitergeht. Trotzdem: „Es fühlt sich alles komisch an“, sagt Einzelhändlerin Natalie Limanski.“