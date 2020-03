Ohne Mundschutz und Einmalhandschuhe verlässt Ansgar Pippel nicht mehr das Haus. Der Arnsberger ist wegen der aufflammenden Corona-Pandemie nicht ohne Grund so vorsichtig. Denn der 65-Jährige gilt als Risikopatient – schon ein grippaler Infekt könnte ihm schwer zusetzen. Umso größer ist deshalb die Sorge vor dem neuartigen Corona-Virus.

Vorerkrankungen

Leicht hatte es Ansgar Pippel in den vergangenen Jahren gesundheitlich nicht. Vor zwölf Jahren fiel er aufgrund einer zu spät erkannten Lungenentzündung ins Koma, fünf Jahre später bahnte sich erneut eine Lungenentzündung an. „Da ich keine typischen Symptome hatte, wurde die Krankheit nicht erkannt. Als ich erneut das Gefühl hatte, es stimmt etwas nicht, bestand ich diesmal darauf, meine Lunge röntgen zu lassen. Das hat womöglich einen schwereren Verlauf verhindert“, erinnert sich Pippel.

Schicksalsschlag

Vor zwei Jahren folgte der nächste Schicksalsschlag: Bei dem Arnsberger wurde ein Neuroendokriner Tumor festgestellt, der den Magen-Darm-Trakt, die Leber und die Milz befallen hat. Die seltene Krebsart wächst laut Pippel lange Zeit unerkannt im Körper an und wurde bei ihm dank einer Blutuntersuchung festgestellt. Es folgten Operationen und Bestrahlungen. Pippel hat nur noch einen verkleinerten Magen und keine Milz mehr. „Ich habe Glück, dass ich heute noch lebe. Die meisten Patienten versterben etwa sechs bis neun Monate nach der Diagnose“, sagt der 65-Jährige Mann.

Durch sein Alter, seine Krebserkrankung, die schweren Lungenentzündungen in der Vergangenheit und die fehlende Milz ist Ansgar Pippel in vielerlei Hinsicht ein Risikopatient in den bedrohenden Zeiten von Corona. Besonders die fehlende Milz schwächt sein Immunsystem, da das Organ an der Bildung, Reifung und Speicherung der Lymphozyten beteiligt ist. Diese Untergruppe von weißen Blutkörperchen ist wichtig für die Abwehr von Krankheitserregern.

Arnsberg Viele Risikofaktoren Sogenannte Risikogruppen erkranken nach Auskunft des Robert-Koch-Instituts häufiger schwer in Folge des Coronavirus als andere Menschen. Betroffen sind häufig ältere Menschen und welche mit Vorerkrankungen. Laut RKI steigt das Risiko ab 50 bis 60 Jahren zunehmend an, weil mit dem Alter das Immunsystem schlechter wird. Der Körper reagiert dann erst spät mit Fieber, wenn die Krankheit schon fortgeschritten ist. Der Anteil schwerer Corona-Erkrankungen mit Todesfolge nimmt mit dem Alter zu. Weitere Risikofaktoren seien Herz-Kreislauf-Vorerkrankungen oder Diabetes, Krebserkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Lungenschädigungen oder Lähmungen.

Das Risiko wächst

„Ich muss sehr auf meine Gesundheit achten, durch die grassierende Corona-Pandemie wächst das Risiko aber zusätzlich“, sagt der Rentner, der sich schon vor der offiziellen Kontaktverbotsanordnung weitestgehend isoliert hat. Das Haus verlässt er jetzt nur noch für die notwendigsten Arztbesuche und Einkäufe, meidet Begegnungen mit Menschen und versucht, sich mit digitalen Medien und Telefonaten abzulenken. „Selbst wenn irgendwann die Maßnahmen gelockert werden, werde ich weiterhin auf mich aufpassen müssen und mehr oder weniger isoliert bleiben“, sagt Pippel. Die 40 Euro, die er monatlich von der Krankenkasse für Medikamente und Desinfektionsmittel erhält, kann er derzeit kaum ausgeben – weil viele Menschen nicht nur Nahrungsmittel „hamstern“ würden, sondern auch Medizin. „Ich und viele andere Vorerkrankte sind dringend auf diese Mittel angewiesen. Aber in den Apotheken finde ich immer weniger, was ich benötige“, sagt Pippel, der seit einigen Tagen erkältet ist. „Da verfällt man leicht in Panik, noch leichter als ohnehin schon“, gibt er zu.

Unterstützung vom Sohn

In der angespannten Situation hat er dementsprechend wenig Verständnis für übervolle Einkaufswägen und unverhältnismäßige Hausapotheken. Unterstützung im Einkauf erhält er von seinem Sohn und seiner Schwiegertochter, nach Möglichkeit lässt er sich beliefern.

Der ehemalige Restaurantfachmann wünscht sich von der Gesellschaft mehr Rücksichtnahme und die Verminderung von sozialen Kontakten – denn das würde die Risikogruppen schützen.

Wie lange Ansgar Pippel trotz seiner Krebserkrankung noch zu Leben hat, das weiß er nicht. „Man hört und liest so vieles. Die Ärzte geben dazu keine Prognosen, ich versuche einfach optimistisch zu bleiben“, sagt der Arnsberger. Er hofft, dass die Pandemie ein schnelles Ende findet und ein Impfstoff entwickelt wird – denn seinen Lebensabend will Ansgar Pippel nicht in jahrelanger Corona-Isolation verbringen.