Über 400 neue Privatkunden sprechen Bände: Die Commerzbank hat im vergangenen Jahr ihre positive Entwicklung im Marktbereich Arnsberg, zu dem die Filialen in Arnsberg-Neheim und Sundern zählen, fortsetzen können. Im Privatkundensegment stieg das Geschäftsvolumen gegenüber dem Vorjahr um 15,9 Prozent auf über 196 Millionen Euro.

„Die Bereitschaft zum Wechsel der Bankverbindung ist so hoch wie nie zuvor“, liefert Rudolf Klink­hammer, vor Ort Marktbereichs­leiter Privatkunden, die Erklärung. Wichtiger Erfolgsfaktor in 2019 sei das kostenlose Girokonto gewesen, das die Commerzbank auch weiterhin anbiete. Das seit zehn Jahren andauernde Zinstief macht den Kunden indes zu schaffen. „Seit Ende 2010 liegt dieser Wertverlust pro Bundesbürger insgesamt bei 1638 Euro – auch in Arnsberg“, rechnet Klinkhammer vor. Anleger sollten sich überlegen, ob sie Anlagen unverzinst auf einem Tages- oder Festgeldkonto belassen. Eine Anlage in Wertpapiere bedeute ja nicht automatisch volles Risiko. „Auch mit einem konservativ ausgerichteten Vermögensmanagement konnten Kunden im vorigen Jahr einen Wertzuwachs von 8,3 Prozent erzielen. Diese Anlageform macht inzwischen einen Anteil von 63,3 Prozent an unseren Wertpapieranlagen aus“, so der Bereichsleiter. Insgesamt stieg das Wertpapiervolumen in Arnsberg um 12,3 Prozent – auf rund 37 Millionen Euro.

Immobilienfinanzierungen

Das anhaltende Zinstief sorgte für deutlichen Zuwachs im Kreditgeschäft. So wurden im Baufinanzierungsbereich 2019 neue Kredite in Höhe von über 30 Millionen Euro bewilligt, ein Plus von 8,9 Prozent.

Seit September 2019 bietet die Commerzbank auch eine grüne Baufinanzierung an, die einen Zinsrabatt für energieeffizientes Bauen gewährt.

Arnsberg Rund 11.000 Kunden in der Marktregion Arnsberg Die Commerzbank will ihr Onlineangebot im Firmenkundengeschäft konsequent ausbauen – auch in Arnsberg und Sundern. So können Termingelder und Geldmarktkredite bequem online prolongiert werden. Auch ihre Währungsgeschäfte können Firmenkunden komplett online managen. In der Marktregion Arnsberg werden 11.000 Kunden betreut. Insgesamt beschäftigt die Commerzbank heute in der Region 20 Mitarbeiter.

Ratenkredite waren im vergangenen Jahr ebenfalls nachgefragt. Hier wurden in Arnsberg insgesamt rund drei Millionen Euro neu vergeben.

Bankgeschäfte werden immer mehr per Smartphone erledigt, die Commerzbank wird ihre mobilen Angebote weiter ausbauen. In Arnsberg liegt der Anteil der Commerzbank-Kunden, die aktiv Online-Banking nutzen, inzwischen bei 49,4 Prozent. Auf persönliche Beratung sollen Kunden aber nicht verzichten müssen. Auch künftig werde man in die Filialen investieren – und so in der Fläche präsent sein.

Mehr Firmenkunden

Die Zahl der Firmenkunden in Arnsberg/Sundern ist gewachsen: 34 neue Kunden mit einem Jahresumsatz größer als 15 Millionen Euro wurden hinzugewonnen. Das Kredit-Neugeschäftsvolumen in der Region lag bei 62 Millionen Euro.

Der Mittelstand in Arnsberg werde in den nächsten Jahren insbesondere für die zwei Megatrends Digitalisierung und Klimawandel Lösungen finden müssen, blickt Rainer Düllberg, verantwortlich für das Firmenkundengeschäft im Märkischen Kreis sowie im Hochsauerlandkreis, voraus.

Zudem gebe es weitere Themen, die Unternehmen vor große Herausforderungen stellen. Die Auswirkungen der Corona-Krise hatte der Banker dabei vor Wochenfrist noch gar nicht auf dem Schirm...

„Viele unserer mittelständischen Kunden in der Region stehen vor der Herausforderung, wie sie die Digitalisierung für ihr Unternehmen nutzen können, um ihr Geschäftsmodell zukunftsfähig aufzustellen“, sagt Düllberg. Dafür habe die Commerzbank, gemeinsam mit ihrer Digital-Tochter „openspace“, ein neues digitales Beratungsangebot für den Mittelstand entwickelt:

Mit „Digital Solution Package“ erarbeitet die Bank für Unternehmen in Workshops Lösungen sowie einen Umsetzungsfahrplan für deren digitale Transformation.