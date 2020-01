Chorverband Arnsberg sucht „Wundermittel“ für Jugendchöre

Der Kreischorverband Arnsberg ist erneut Gastgeber eines hochwertigen überregionalen Chorwettbewerbs. Als Chorverband vor Ort unterstützt er das Nachwuchsformat „Jugend singt NRW“ am 25. und 26. April im Kulturzentrum Berliner Platz in Hüsten. Ausrichter ist die Sängerjugend NRW. Wir sprachen mit Nicole Kupitz vom Kreischorverband.

Wie viele Chöre erwarten Sie zum „Jugend singt“-Wettbewerb im Kulturzentrum Hüsten?

Nicole Kupitz: Da wir nur Unterstützer und nicht selbst Veranstalter sind, dass ist die Sängerjugend NRW, weiß ich noch nicht, wie viele Chöre teilnehmen und welche das sind. Dafür zuständig ist Susanne Läge bei der Sängerjugend in Dortmund.

Wie viele Kinder- und Jugendchöre zählt der Kreischorverband?

Der Kreischorverband Arnsberg zählt derzeit acht Kinder- und Jugendchöre.

Wie steht es um die Nachwuchsarbeit? Gibt es im KCV ein „Best Practice“-Beispiel? Wo liegen die Probleme bei der Gründung bzw. dem Führen von Kinder- und Jugendchören?

Ganz wunderbar hat das in Bruchhausen geklappt, die sich vor Zulauf bei den Kindern kaum retten können. Hier tut die wunderbare Chorleiterin Katrin Schrautzer natürlich ihr Übriges. Das Problem sind nämlich hauptsächlich Chorleiter, da es nicht viele Chorleiter für Kinder- und Jugendchöre gibt. Der Kinderchor in Stockum hat sich deshalb sogar auflösen müssen, weil sich kein Chorleiter gefunden hat. Auch wir konnten hier nicht einmal überörtlich helfen.

Arnsberg Noch Anmeldungen möglich Der Wettbewerb „Jugend singt“ finden am 25./26. April 2020 im Kulturzentrum Berliner Platz in Hüsten statt. Ausrichter ist die Sängerjugend NRW in Kooperation mit dem Landesmusikrat NRW. Das Festival will eine große Begegnungsstätte für alle Schul-, Kinder- und Jugendchöre sein. Zum Rahmenprogramm gehören Mini-Workshops, Open Stage und „Sing-Pausen“ mit Spiel und Spaß auf dem Festivalgelände. Kinder- und Jugendchöre sowie Schulchöre und Singprojekte können sich noch anmelden. Infos bei Susanne Läge, 0231/5844989-0, sl@saengerjugend.de, www.saengerjugend.de

Wäre es keine Idee, wenn der KCV ähnlich wie die Musikschule HSK einen ambitionierten Kinder- oder Jugendchor gründen und führen würde? Ihr Verband hat doch die Kompetenz!

Die Nachwuchsarbeit wird hauptsächlich von den Chören vor Ort, die selbst in Ihrem Dorf Werbung machen, getan. Da werden diese Chöre auch gegründet. Die Unterstützung von uns wird selten angefordert, würden wir aber selbstverständlich leisten. Das beste Beispiel für Jugendchöre und das weitere Singen in Erwachsenenchören sind natürlich der Kinder- und Jugendchor der Gerd-Schüttler-Chöre. Diese sind beheimatet in der Musikschule HSK und da der Verantwortliche, Dr. Peter Sölken, selbst 2. Vorsitzender in der Sängerjugend ist, hat der den besten Zugriff auf alles, was möglich ist. Bislang gab es keinerlei Ambitionen, hier Konkurrenz zur Kreismusikschule zu machen, da Singen für die Kinder aktuell noch nicht wieder so „in“ ist, dass sie alle anderen Freizeitmöglichkeiten einstellen und sich dem Singen zuwenden.

Wie kann es gelingen, Kinder und Jugendliche aus den wenigen Nachwuchschören in den Erwachsenenchorbereich zu integrieren?

Die Jugendlichen in den Schüttler-Chören werden dann später vom Kammerchor oder Männerchor aufgefangen, so dass ein weiteres Singen gewährleistet ist. Die Kinder bzw. Jugendlichen weiter in andere Chöre zu übernehmen, klappt in der Regel dort, wenn Erwachsenenchöre am Ort der Kinderchöre beheimatet sind. Wenn die Jugendlichen, sofern sie nicht Studieren oder woanders arbeiten gehen, nicht weit zur Probe müssen.

Was kann der Kreischorverband machen, um langfristig Kinderchöre zu stärken?

Vielleicht ist aber das Format „Jugend singt“ vor Ort ein entsprechender Multiplikator, hier etwas zu erreichen. Auch wir machen uns ständig Gedanken, wie wir Kinder und Jugendliche erreichen können. Hier haben wir allerdings bislang noch kein Wundermittel gefunden. Die Deutsche Sängerjugend hat in diesem Jahr aber ein tolles Projekt. Jeden Dorf sein Kinderchor. Hierzu wurde eigens ein Bus angeschafft, der über das Jahr über Land fährt und an vielen Stationen Werbung für den Gesang von Kindern macht. Hier wäre es wünschenswert, wenn der Bus auch in unserer Region halt machen würde. Wir arbeiten daran.