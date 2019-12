CDU-Fraktion im HSK: Mehr Geld für Frauenhaus in Arnsberg

Gewalt gegen Frauen? Das geht gar nicht! Meint auch die CDU-Fraktion im Kreistag des HSK – und setzt ein deutliches Signal zur Bekämpfung dieses, leider auch im Hochsauerlandkreis, immer stärker hervortretenden Übels. „Die Fraktion bedankt sich für die hervorragende Arbeit im Frauenhaus Arnsberg, das sich seit 30 Jahren für Frauen und Kinder in Notsituationen einsetzt“, heißt es in einer Erklärung der Christdemokraten zum Abschluss ihrer Klausur zum Kreishaushalt 2020. Den Worten möchte die Mehrheitsfraktion im Kreistag zeitnah Taten folgen lassen: In der Sitzung am 20. Dezember werde man für die Erhöhung des Zuschusses von 35.000 auf künftig 65.000 Euro einstehen. Aufgrund verschiedener Faktoren benötige das Frauenhaus eine höhere Förderung durch den HSK, so CDU-Fraktionsvorsitzender Ludwig Schulte. Die Zuschüsse für die Frauenberatungsstellen in Arnsberg und Meschede sollen nach Willen der CDU ebenfalls erhöht werden.

Landrat unterstützt CDU-Antrag

Beim Verwaltungschef des Kreises rennt Schulte offene Türen ein: „Der Hochsauerlandkreis hat sich ja bereits an ‘Orange Your City’ beteiligt – und damit ein Zeichen für das Thema ‘Gewalt gegen Frauen’ gesetzt“, so Dr. Karl Schneider auf Anfrage dieser Zeitung. Er unterstütze den Antrag der CDU-Kreistagsfraktion, das Frauenhaus Arnsberg und die Frauenberatungsstellen in Arnsberg und Meschede höher zu bezuschussen, so der Landrat weiter. Die seit Jahrzehnten beständige, gute Arbeit werde dadurch gewürdigt und für die nächsten Jahre gesichert.

In der Verwaltungsvorlage für die Kreistagssitzung kurz vor Weihnachten hatte der HSK bereits vorgeschlagen, „die Förderung des Frauenhauses Arnsberg (Träger ist der Verein Frauen helfen Frauen e.V.) zunächst im bisherigen Umfang fortzusetzen – und weiterhin eine jährliche Förderung in Höhe von 35.000 Euro (auf ungedeckte Betriebskosten für einen Zeitraum von fünf Jahren, 2020 bis 2024) zu bewilligen“.

Die Frauenberatungsstellen fördert der HSK nach aktuellem Stand zunächst bis 2021 mit einem jährlichen Festbetrag von 140.000 Euro (Arnsberg 61.900 Euro, Meschede 78.100 Euro). Zur Erhöhung dieser Zuschüsse hat die Kreis-CDU noch keine konkrete Summe genannt.