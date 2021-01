Caltagirone / Arnsberg: Verein hat Ideen für Pandemie-Zeit

Koch-Videos, eine künstlerisch gestaltete Ruhebank für das Arnsberger Rathaus sowie Video-Telefonie - der Förderverein hat einige Ideen

Arnsberg/Caltagirone. Wie erlebt der Förderverein Caltagirone-Arnsberg die Reisebeschränkungen und die Corona-Schutzverordnungen? Wie läuft die Vereinsarbeit? Hält man Verbindung nach Caltagirone? Die Westfalenpost erkundigte sich, wie es der deutsch-italienischen Städtepartnerschaft zwischen Caltagirone und Arnsberg in der Corona-Zeit ergeht.

„Vieles steht still. Aber wir telefonieren oder kommunizieren mit Videotelefonie“, sagt Fabrizio Calcagno, Vorsitzender des Fördervereins der Städtepartnerschaft. Die Veranstaltungen, bei denen sich der Verein präsentiert und dabei wesentliche finanzielle Einnahmen für die Umsetzung ihrer Zielsetzungen haben, sind allerdings ausgefallen. „Was 2021 ansteht, steht noch in den Sternen. Die Prognosen der Experten sehen nicht gerade positiv für Vereine aus. Wir dürfen den Kopf nicht in den Sand stecken und müssen im Hintergrund weiterarbeiten und planen“, meint der Vorsitzende.

Kochvideos mit sizilianischen und sauerländischen Gerichten

Damit der Förderverein weiterhin für viele präsent ist, wollen die Verantwortlichen neben Facebook weitere Social-Media-Kanäle bespielen. Es werden in 2021 einige Kochvideos auf den Social-Media-Plattformen des Vereins angeboten. „Wir werden sizilianische/italienische und sauerländische Gerichte kochen. Diese kann man/frau nachkochen. So bringen wir unsere kulinarischen Traditionen aus Sizilien und Sauerland in die Küchen dieser Welt“, wünscht sich Fabrizio. Drei Videos wurden schon gedreht, aber noch nicht veröffentlicht.

Idee: Sitzbank eines sizilianischen Keramik-Künstlers für das neu gestaltete Arnsberger Rathaus

Eine weitere Idee schwirrt Fabrizio schon im Kopf. Sein Cousin Sergio Furnari ist ein bekannter sizilianischer Keramik-Künstler in New York. „Er könnte eine Sitzbank kreieren, die dann im neuen Arnsberger Rathaus stehen könnte. Sie soll auf unsere Städtepartnerschaft hinweisen. Vielleicht wird sie ein zusätzliches Fotomotiv“, wünscht sich Fabrizio Calcagno.

Der Künstler Sergio Furnari kommt aus Caltagirone, ein „Calatini“. Er lebt in New York und hat eine Heldenstatur aus Keramik/Bronze in lebensgroßen Figuren gegossen. Als Vorlage diente ihm die bekannte Fotografie der elf Arbeiter „Lunchtime on a Skyscraper“. Sie saßen beim Frühstück auf einem Stahlträger hoch oben beim Bau des Rockefeller Centers 1932. (www.sergiofurnari.com) Die Furnaris waren eine der ersten Familien, die nach Arnsberg kamen.

Bedrückende Zeiten

Im Oktober 2020 war Fabrizios Bruder Marco Calcagno bei den Eltern in Caltagirone/Sizilien. „In Italien sind die Lockdown-Bestimmungen viel strenger. Da leben wir in NRW wie im Schlaraffenland“, betont Marco, „die Polizei ist dort sehr präsent und wenn man den Ort verlässt, muss man sich bei der Polizei an- und abmelden. Am Stadteingang muss man sich ausweisen.“ Der Flug nach Sizilien war für Marco eine sehr bedrückende Erfahrung. „Jeder schaute sich an, man achtete genau darauf, dass man sich nicht berührt oder irgendwas anfasst. Es ging schon auf die Psyche“, so Marco. Der Flughafen war wie leergefegt und es wurde bei allen Passagieren Fieber gemessen. „Ohne Maske geht gar nichts mehr. Man darf nur FFP2-Masken tragen. Das habe ich erst gar nicht wahrgenommen“, lächelt Marco.

In Caltagirone steht der Tourismus still

Der Tourismus in Caltagirone steht still. „Die Straßen wären ansonsten zur Weihnachtszeit mit Touristen gut gefüllt gewesen. Die Attraktionen sind die vielen öffentlichen Weihnachtskrippen. Hinzu kommt, dass die italienische Lebensart vollständig eingefroren ist“, bedauert Marco und fügt an: "Wir vom Förderverein können zurzeit nicht viel machen. Im Dezember haben wir Alltagsmasken an unsere Mitglieder verteilt. Sie tragen Motive unserer sizilianischen Keramikkunst. Sie sind von einer Manufaktur extra angefertigt worden“, bestätigt Marco. Zur Lage in Italien meint er: „Die Menschen bekommen kein Kurzarbeitergeld. Man versucht durch Online-Handel auf dem Markt zu bleiben.“ Er wollte kurzfristig mit einem Bekannten Orangen exportieren. Doch für die Planung war der zeitliche Aufwand momentan zu hoch.

In 2021 statt Bürgertour eine Wanderveranstaltung oder Pilgertour?

Aus Marco Calcagnos Sicht könnte die Bürgertour 2021 anders gestaltet werden. „Als Wanderveranstaltung oder Pilgertour“, kann er sich vorstellen. Die Brüder Fabrizio und Marco hoffen, dass der Impfstoff für mehr Normalität sorgen wird. Die Frage sei aber: "Sind wir Menschen dann noch so wie vor der Pandemie? Wir blicken positiv in die Zukunft, befürchten aber, dass die Traditionen in den Vereinen gelitten haben. Deshalb müssen wir bei den Mitgliedern, Freunden und Bekannten am Ball bleiben und zeigen, dass wir noch da sind.“

Aus der Geschichte des Fördervereins Caltagirone - Arnsberg

Der Förderverein Caltagirone-Arnsberg wurde im November 2009 von italienischen und deutschen Bürgern gegründet. Die Initiative ergriff der Dachverband Federazione Italiana Arnsberg-Sundern, dem zahlreiche italienische Vereine aus Arnsberg und Sundern angeschlossen sind. In einem feierlichen Festakt wurde die Städtepartnerschaft am 31. Oktober2011 im historischen Rathaus von Caltagirone begründet.

Neben vielen Veranstaltungen, unter anderem Sommerfest, Backen mit Kindern in Marienfrieden, Schüleraustausch und Bürgertour, wird auch gespendet. In 2020 bekam der evangelische Kindergarten „Regenbogen“ in Hüsten eine Spende. Weil das gemeinsame Backen ausgefallen ist, wurde an die Kinder in Marienfrieden der traditionelle italienische Hefekuchen „Panettone“ verteilt.

+++ Mehr Nachrichten aus Arnsberg, Neheim und Sundern finden Sie auf unserer Stadtseite +++