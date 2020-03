Seit zehn Jahren ist Andreas Büchel Vorsitzender des Musikvereins (MV) Herdringen. In der Mitgliederversammlung im Landhotel Dietzel ist er einstimmig in seinem Amt bestätigt worden. Mit seinem Jahresbericht konnte er sich nicht kurz fassen, schließlich hatte der MV in 2019 viel auf seiner Agenda stehen. So wurden die Probenarbeiten wieder durch zwei Gastdirigenten unterstützt.

Werner Schulte, Dirigent des Hauptorchesters, meint dazu: „Es ist immer wieder etwas Besonderes, wenn Gastdirigenten die Proben leiten. Für unsere Musiker ist das eine super Bereicherung. Auch im Hinblick auf das Wunschkonzert.“

Arnsberg Ehrungen Ehrenurkunden erhielten für zehn Jahre Vorstandsarbeit Udo Schelp, für sechs Jahre Vorstandsarbeit Tobias Stüppardt. Als aktiver Musiker wurde für 40 Jahre mit dem „Goldenen Ehrenzeichen“ Thomas Rünker geehrt. 20 Jahre aktiv (Silber): Jan Henkelmann, Andreas Büchel; 10 Jahre (Bronze): Franziska Rohe. 25 Jahre halten dem Musikverein die Treue: Brigitte und Ellen Göke, Verena Knaup, Manfred Mimberg, Karl-Josef Schmidt, Marga Schulte, Klara Stamm,

Johanna Weingarten und Siegfried Westhoff. Beste Probenbeteiligung: Werner Schulte (33 Proben besucht), Sebastian Knoche (29), Manuela Severin, Leon Guntermann (28), Bernd Hüffer (27).

Das 43. Wunschkonzert in der Herdringer Gemeinschaftshalle findet statt am Samstag, 28. März 2020. Die Musikstücke sind wieder hervorragend zusammengestellt. Ein Mix aus Klassik, Pop, Film-Soundtracks und Märsche soll es sein. Spielen werden das Hauptorchester, das Erwachsenenblasorchester (EBO) unter der Gesamtleitung von Ernst-Willi Schulte sowie die „Young Winds“ mit Dirigentin Theresa Guntermann.

Projekt „Young Winds“

Das Projekt „Young Winds“ ist ihr vor etwas über einem Jahr nach ihrem Konzept ins Leben gerufen worden. „Hier sind alle Kinder des MV eingebunden. Sie lernen schon, was man für ein großes Orchester braucht“, betont Guntermann. Es wird moderne bekannte Musik gespielt, was die Motivation der Jugendlichen fördert. „Klar gibt es Musik-Theorie. Wir arbeiten immer in Gruppen“, so die Musikstudentin. Der Übergang ins große Orchester ist für die Jugendlichen viel leichter. Das Positive: „Young Winds“ ist für alle jungen Musiker/-innen aus der Region offen.

Mehr als 2000 Gäste lockte 2019 das Benefizkonzert der Big Band nach Herdringen. 2022 sollen die Musiker wiederkommen. Foto: Frank Albrecht / WP

„Zu uns kommen auch Jugendliche, die nur Zuhause privaten Musikunterricht bekommen. Hier wollen sie lernen, wie es sich anfühlt, in einem großen Orchester zu spielen“, betont die 27-jährige stellvertretende Dirigentin des Hauptorchesters. Es sind Jugendliche aus Neheim, Bergheim und Holzen. Das Projekt startete mit 19 Kindern, jetzt sind es 37. Selbst bei ihren studierenden Kollegen in Dortmund ist so ein Konzept nicht bekannt. „Man muss sich als MV verändern und für und mit dem Nachwuchs neue Wege gehen. Der Verein muss nachhaltig aktiv bleiben“, so die Herdringerin. Guntermann wird voraussichtlich 2022 das große Orchester des MV übernehmen.

Werner Schulte will den Dirigentenstab dann abgeben. „Ich habe mir vorgenommen – und meiner Frau versprochen, dass ich mit 60 als Dirigent des großen Orchesters aufhöre. Theresa ist eine hoch qualifizierte Musikerin und hat Interesse bekundet“, so Schulte. Das bestätigte Büchel in der Versammlung.

Des Weiteren sind die Mitgliedsbeiträge nach 22 Jahren einstimmig angepasst worden. Der Jahresbeitrag für Erwachsene beträgt nun 20 Euro und für Kinder und Jugendliche zehn Euro. (der Verein zählt aktuell 412 Mitglieder; darunter 231 passive und 181 Aktive).

Neben dem Vorsitzenden wurde Philipp Müller (2. Kassierer) wieder gewählt. Jana Rohe, Reinhard Severin, Frank Dietzel sind neu im Vorstand.

Andreas Schulte erwähnte, dass die ersten Gespräche mit der Big Band der Bundeswehr und Stadt Arnsberg für ein weiteres Konzert in 2022 laufen.

Zum Abschluss wünscht sich der MV-Vorstand, dass das Wunschkonzert wegen des Corona-Virus nicht abgesagt werden muss...