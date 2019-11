Arnsberg. Prominenter Besuch steht bevor: Bundesfamilienministerin Franziska Giffey kommt zu einer Diskussionsrunde ins Bürgerzentrum Bahnhof Arnsberg.

Bundesfamilienministerin Giffey kommt nach Arnsberg

Zum Thema „Älter werden und aktiv bleiben - Was bewegt Sie?“ möchte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey mit Arnsberger Bürgern ins Gespräch kommen. Die Diskussionsrunde mit der Ministerin findet am Donnerstag, 12. Dezember, um 12 Uhr im Bürgerzentrum Bahnhof Arnsberg statt.

Die Ministerin möchte erfahren, was die Menschen in ihrem Alltag beschäftigt und vor welchen Herausforderungen sie stehen. Zur Teilnahme an der Diskussionsrunde wird um Anmeldung gebeten. Online unter bmfsfj-veranstaltungen.bafza.de/was-bewegt-sie-arnsberg. Per Brief unter Angabe der Meldeadresse und einer Telefonnummer an: Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, Referat 503, z. H. Frau Dirmeier, Auguste-Viktoria-Straße 118 in 14193 Berlin.

Die Gesellschaft im demografischen Wandel

Das Ministerium schreibt vorab zum Besuch der Ministerin: „Heute leben wir durchschnittlich über 30 Jahre länger als noch vor 100 Jahren. Und die meisten Seniorinnen und Senioren haben die Chance, die gewonnenen Jahre bei guter Gesundheit aktiv zu gestalten. Dabei sind die Lebensformen der älteren Generationen heute so vielfältig wie noch nie und viele bringen sich auch im Alter in unsere Gesellschaft ein und tragen so zu einem besseren Miteinander bei. Aber fühlen sich ältere Menschen richtig wahrgenommen und wertgeschätzt? Wie können Seniorinnen und Senioren ihr Engagement ungehindert von überkommenen Vorstellungen entfalten? Welche Möglichkeiten bietet die Digitalisierung, die Teilhabe im Alter zu fördern und wie können ältere Menschen dabei unterstützt werden?“ Hierüber wird am 12. Dezember in Arnsberg gesprochen.