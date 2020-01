Bruchhausen. Um einen Nistkasten für Turmfalken an einem Dachfirst in Bruchhausen aufzuhängen, ließ Wolfgang Dettenberg einen Hubsteiger kommen.

Bruchhausener Vogelfreunde helfen Turmfalken

Wolfgang Dettenberg, seine Tochter Romona und Schwiegersohn Marc sind echte Vogelfreunde. Seit Jahren füttern sie Vögel in den Gärten der beiden benachbarten Häuser an der Rottlandstraße in Bruchhausen. Seit etwa vier bis fünf Monaten suchte ein Greifvogel immer wieder Unterschlupf unter dem Dachfirst. Am Eingang ihres Einfamilienhaus konnten Marc und Romona Hillebrand beim Blick nach oben das Tier sehen.

Greifvogel steuert oft Dachfirst an

„Es wäre doch schön , wenn sich ein Turmfalkenpärchen dort oben unterm Dachfirst ein Nest bauen würde“, meinte Ramonas Vater, Wolfgang Dettenberg, und baute einen Nistkasten, der am Montagmorgen mit Hilfe eines Hubsteigers des Hüstener Malerbetriebs Wiese in etwa zehn Metern Höhe unter dem Dachfirst des Einfamilienhauses von Ramona und Marc Hillebrand montiert wurde.

Wolfgang Dettenberg konnte beim Nistkastenbau auf Informationen vom Naturschutzbund (NABU) Deutschland zurückgreifen. Eine entsprechende Bauanleitung findet man auf der Internetseite des NABU. „Ich hatte noch altes Holz liegen und an einem Samstagnachmittag konnte ich den Kasten zusammenbauen“, erzählt der 68-jährige Bruchhausener Rentner.

Mit Hilfe eines Hubsteigers wurde am Dachfirst des Wohnhauses von Ramona und Marc Hillebrand ein Nistkasten für Turmfalken angebracht. Ramona Hillebrand ist die Tochter von Wolfgang Dettenberg. Foto: Martin Schwarz

Der eigentliche Nistkasten hat als Vorbau einen kleinen Landeplatz für heranfliegende Turmfalken. Auf dem Lattengestell können sich die Vögel festkrallen, aber nicht nur das: „Als Sitzwarte für Altvögel und um die ersten Flugversuche der Jungvögel zu unterstützen, empfiehlt sich als Vorbau ein etwa 25 Zentimeter breiter Lattenrahmen, der dem Geäst eines Baumes nachempfunden ist“, heißt es in der NABU-Bauanleitung.

Im Nistkasten ist Kamera mit Bewegungsmelder installiert

Damit die ganze Familie ein mögliches Brüten später beobachten kann, hat Marc Hillebrand für eine Kamera gesorgt, die - mit einem Bewegungsmelder gekoppelt - im Nistkasten verbaut wurde. „Wenn sich hier oben etwas tut, können wir die Bilder auf dem Smartphone sehen“, berichtet Marc Hillebrand.

Die Montage unter dem Dachfirst dauerte knapp eine Stunde. Damit der Nistkasten nicht vor die Hauswand schlägt, wurden zusätzlich noch zwei Dachlatten angebracht, so dass der Kasten plan an der Wand hängt. Für festen Halt unterm Dachfirst sorgt auch eine Kette, mit der der Kasten zusätzlich am obersten Dachbalken befestigt ist. Nun ist die Familie Dettenberg/ Hillebrand gespannt, ob der Kasten wirklich von einem Turmfalkenpärchen angenommen wird.

Auch Erlenzeisige zu Gast

Im Garten von Ramona Hillebrand kommt es häufig zu Vogelflug. Das Futter lockt manche gefiederte Gäste an. „Im Februar 2019 war ein Schwarm Erlenzeisige bei uns“, erzählt die Tierliebhaberin und zeigt ein Foto auf ihrem Smartphone

Arnsberg Einige Greifvögel am Himmel über Bruchhausen Turmfalken, aber auch Sperber kreisen am Himmel über der Rottlandstraße. Ramona Hillebrand, Tochter von Wolfgang Dettenberg, hat auf der Terrasse ihres Gartens den Sperber auf dem Vogelhäuschen fotografiert. Dass es sich bei dem Vogel um einen Sperber handelt, teilte der langjährige heimische Vogelkundler Herbert Bartetzko auf Anfrage unserer Zeitung mit. Er betonte aber auch, dass über dem Waldgebiet nahe der Rottlandstraße auch Turmfalken kreisen. Solche Turmfalken hat er selbst dort schon gesehen. Wer sich über Nisthilfen für Greifvögel informieren will, ist auf der Internetseite des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) gut aufgehoben: www.nabu.de Der NABU ist nach eigenen Angaben der älteste und mit mehr als 750.000 Mitgliedern und Förderern auch der mitgliederstärkste Umweltverband in Deutschland. Der heutige NABU wurde 1899 von Lina Hähnle als „Bund für Vogelschutz“ gegründet.

Über dem Wald nahe der Rottlandstraße kreisen öfters Greifvögel. „Dass dort auch Turmfalken heimisch sind, weiß ich aus eigener Anschauung“, berichtete der langjährige Vogelkundler Herbert Bartetzko auf Anfrage. Auch der Sperber sei dort zu sehen, berichtet der Naturschützer, der früher beruflich den Club „Zero“ in Niedereimer betrieb.