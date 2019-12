Bruchhausener feiern Krippen mit langer Geschichte

Die Geschenke sind längst ausgepackt, viele Weihnachtslieder schon zum wiederholten Male gesungen. Dennoch wollen die Menschen in Bruchhausen diesem besonderen Gefühl zu Weihnachten noch nicht den Rücken kehren. Mit einem Stück Krippenweg wurde das Weihnachtsgefühl in Bruchhausen deutlich verlängert und viele Wanderer zu den Stationen im Dorf hatten sichtlich Spaß daran.

Arnsberg Restauration des Stalls Der Stall der historischen Krippe hat jahrelang auf einem Dachboden gelegen, Mäuse hatten sich ins Strohdach eingenistet. Die Restauration hat viele alte Elemente erhalten, wie die Wände aus alter Eichenrinde, die nur teilweise ausgebessert wurde. Noch unverändert ist das alte Bild im Stall, das eine Impression aus der Geburtsstadt Jesu – Betlehem – zeigt.

„Der Akzent unseres Angebotes liegt auf der Weihnachtszeit“, erzählt Petra Kuhlmann aus dem Gemeindeteam in Bruchhausen, den die gehe ja sonst immer so schnell vorbei. In einer großen Gemeinschaftsaktion hatten sich die Akteure aus dem Dorf für den Krippenweg entschieden, der zu den insgesamt fünf Stationen führte.

Vom Treffpunkt an der Pfarrkirche St. Maria Magdalena und Luzia – so viel Zeit muss sein – folgten die Wanderer auf dem Weg einem Stern und zwei Laternen zu den anderen Schauplätzen. „Wir haben auch ganz bewusst ungewöhnliche Orte für die Krippen gesucht und gefunden“, sagt Mit-Organisatorin Kuhlmann.

Und den wohl ungewöhnlichsten gab es in der Scheune auf dem Hof Bösterling in Bruchhausen: In gut drei Metern Höhe und in einem Berg aus Hackschnipseln steht die so genannte Rupfen-Krippe, deren Figuren einst von der inzwischen verstorbenen Doris Thüsing gefertigt wurden. Nur drei Figuren hat die Südtiroler Krippe in Assheuers Garten bei der Familie Unkruer.

Historische Figuren

Und dagegen ganz auf das Bespielen durch die Kinder ist die Ostheimer Krippe von Marie Schlüter im Kindergarten Bruchhausen ausgelegt. Die große Figuren sind unempfindlich gegen Berührung und halten auch ein Umkippen aus.

Doch die wohl längste Geschichte rankt sich um die historische Krippe an der letzten Station des Wegs – in der Rodentelgenkapelle. Im und rund um den von Heinz Hecking in vielen Stunden intensiver Arbeit restaurierten Stall stehen die Figuren aus Gips. „Die gesamte Krippe ist mindestens 100 Jahre alt“, weiß der Bastler. Jutta Müller hat diesmal ihren Schrank geöffnet und die alten Stücke zur Verfügung gestellt.

Petra Kuhlmann und die anderen aus dem Gemeindeteam wissen, dass diese Krippe schon eine bewegende Geschichte hinter sich hat. Im Jahre 1926 war sie aus der Rodentelgen Kapelle in die gerade errichtete Pfarrkirche umgezogen wo sie bis 1985 stets zu Weihnachten die Menschen aus Bruchhausen erfreute. „Zum 60. Geburtstag von Pfarrer Bernhard Hermes haben wir dann eine neue Krippe geschenkt“, erinnert sich Hecking.

Die erhielt ihren Platz in der Pfarrkirche, wo die alten Krippe weichen musste. Jutta Müller weiß noch, dass der Pfarrer die alten und inzwischen beschädigten Figuren gegen Spende weggeben wollte. „Es waren meine Brüder, die ihn so lange bearbeitet haben, bis er ihnen die Figuren dann doch geschenkt hat“, sagt die Sammlerin. So seien die alten Figuren in den Besitz der Familie Hallmann (so der Geburtsname) gekommen. Insgesamt rund 20 Figuren sollten erhalten werden, und in Oeventrop hat die Familie die Werkstatt eines Herrn Reiz gefunden, der die Figuren damals noch für 500 Mark liebevoll wieder restauriert hat.

Heißgetränke und Lebkuchen

Das Ergebnis und die Geschichte dazu gab es auf dem Krippenweg am Sonntag zu sehen und zu hören. Das ist überhaupt das Besondere am Krippenweg in Bruchhausen: „Wir bieten zu jeder Station einen Impulstext zum Nachdenken“, erklärt Organisatorin Kuhlmann. Und natürlich auch noch etwas für die anderen Sinne – leckeren Käse zum Probieren, ein heißes Getränk oder den selbst gebackenen Lebkuchen. Gerade für die Kinder hat man auch einige Fragen vorbereitet, woher zum Beispiel der Lebkuchen komme.

Die zwölf Mitglieder im Gemeindeteam Bruchhausen haben sich Texte und Aktionen gemeinsam überlegt und meinen es ernst. „Wir möchten, dass sich alle Weihnachten und die Geschichte dazu noch einmal zu richtig bewusst machen können“, beschreibt Kuhlmann.

Und dazu gab es an der letzten Station auch die Chance, sich neben dem einzig erhaltenen Foto der alten Krippe die Geschichte aus den Erinnerungen von Heinz Hecking anzuhören. So etwas, da sind sich alle Mitwirkenden einig, sei nur dank einer funktionierenden Dorfgemeinschaft möglich und ist allen wohl gelungen.