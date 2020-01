Bergheim. Glimpflich endet am Neujahrstag ein Brand in einer Bergheimer Garage. Niemand wurde verletzt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Brennendes Holz in Bergheimer Garage schnell gelöscht

Aus bisher ungeklärten Gründen hatte sich am Neujahrstag in einer Garage an der Bergheimer Damaschkestraße Holz entzündet. Der Brand war mit starker Rauchentwicklung verbunden, die auch in der Nachbarschaft deutlich zu sehen war.

Die Feuerwehr rückte am Neujahrstag gegen 13.30 Uhr nach Bergheim aus und hatte den Brand schnell gelöscht. Allerdings verblieb in der Garage ein starker Rußschaden. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Das Wohnhaus, das an die Garage angrenzte, wurde nicht beschädigt. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.