Arnsberg/Sundern. Autofahrer aufgepasst! Der HSK kontrolliert am Montag, 2. Dezember, das Tempo-Limit auf der Neheimer Engelbertstraße.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Blitzer an Neheimer Engelbertstraße

Der Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten des Hochsauerlandkreises gibt für die Woche vom 2. bis 6. Dezember Mess-Stellen für die Geschwindigkeitsüberwachung bekannt. Im Raum Arnsberg wird am Montag, 2. Dezember, die Geschwindigkeit auf der Neheimer Engelbertstraße kontrolliert. Am Dienstag, 3. Dezember, gibt es eine Radarkontrolle in Sundern an der Landstraße 687 am Sorpesee sowie am Freitag, 6. Dezember, in Sundern an der Landstraße 686 („Bauernautobahn“).