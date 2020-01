Bildungsakademie für Pflegeberufe zieht in Ex-Realschule ein

Für die Ausbildung neuer Pflegefachleute und für die Fortbildung von Pflegefachkräften werden der Caritas-Verband Arnsberg-Sundern und das Klinikum Hochsauerland neue Schulungsräume in Neheim beziehen. Im April 2020 soll der Schulungsbetrieb vom Neheimer Kaiserhaus in Räume der ehemaligen Realschule Neheim wechseln. Da seit 1. Januar 2020 nicht mehr separat zum Altenpfleger bzw zum Gesundheits- und Krankenpfleger ausgebildet wird, hat sich für Caritas und Klinikum die Gründung einer „Bildungsakademie der Gesundheits- und Sozialwirtschaft Hochsauerland GmbH“ angeboten, die dann Aus- und Weiterbildungskurse in den Räumen der früheren Realschule anbieten wird. Am Mittwoch wurde der Mietvertrag mit der Stadt Arnsberg geschlossen.

Mietvertrag geschlossen

Geschlossen hat den Mietvertrag die Klinikum Hochsauerland Infrastruktur GmbH., vertreten durch die Geschäftsführer Thomas Neuhaus und Markus Bieker. Denn die Klinikum Infrastruktur GmbH wird nun die Räumlichkeiten in der Ex-Realschule für rund 300.000 Euro renovieren lassen. Dann sollen die Räume an die Bildungsakademie übergeben werden. Der Wechsel der Räumlichkeiten wurde notwendig, weil die Ausbildungskapazitäten deutlich erhöht wurden.

Der Mietvertrag wurde bis 31.12.2023 geschlossen. Danach könnte der Schulungsbetrieb eventuell in das Arnsberger Marienhospital verlegt werden. Das steht aber noch nicht fest. Der Schulungsbetrieb ist eine von mehreren Optionen für die langfristige Nutzung des Marienhospitals.

Im ehemaligen Realschulgebäude steht der Bildungsakademie mit 1.967 qm Gesamtfläche eine fast doppelt so große Fläche zur Verfügung wie im bisherigen Schulstandort Kaiserhaus (knapp 1.000 qm). Der neue Schulstandort verfügt über insgesamt 14 modern ausgestattete Klassenzimmer (bisher 6). Hinzu kommen Nebenräume wie Aufenthalts-, Lehr- und Lernmittelräume, Lehrerzimmer sowie Büros. Für die digitale Ausrüstung ist ein zusätzliches Investitionsvolumen von rund 160.000 Euro veranschlagt. Zur Finanzierung sollen zwei Fördertöpfe des Landes genutzt werden. Bei Bewilligung der Anträge würden 128.000 Euro an Fördermitteln fließen.

Zur Bildungsakademie zählt auch die Verbundkrankenpflegeschule am Standort St.-Walburga-Krankenhaus in Meschede. Die Verbundkrankenpflegeschule bleibt als Schulstandort vollständig erhalten.