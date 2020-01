Bilanz nach 37 Tagen: 10.000 Leute nutzen Neheimer Eisbahn

Am Dienstag tropfte es kräftig an der Neheimer Eisbahn: Nachdem das Eisvergnügen vor der Johanneskirche am Sonntag, 5. Januar, geendet hatte, wurde der Abtauvorgang für die rund 500 Quadratmeter große Eisfläche in Gang gesetzt. Die vom Verkehrsverein Aktives Neheim beauftragte Firma Interevent wird noch in dieser Woche sämtliche Gerätschaften abbauen. Im Gespräch mit unserer Zeitung zog jetzt Konrad Buchheister, Geschäftsführer von Aktives Neheim, eine Bilanz des Eisvergnügens, das erstmals in der Neheimer City stattfand und die Hauptattraktion beim Neheimer Weihnachtstreff bildete.

Arnsberg 3500 Liter Glykol auf 60 Grad erhitzt Zum Abtauen der Eisbahn wurden 3500 Liter Glykol auf 60 Grad erhitzt. Der Abschmelzvorgang wurde am Dienstag eingeleitet und dauerte zehn bis zwölf Stunden. Mittels eines Wärmetauschers wurde Glykol durch heißes Wasser erhitzt. Das Glykol befindet sich in eng verlegten Schläuchen, die es auf eine Gesamtlänge von 24 Kilometern bringen, um eine 500 Quadratmeter große Eisfläche zu erstellen. Zur Eisherstellung wurde das Glykol Ende November auf Minus 12 Grad runtergekühlt. Es wurde eine mehrere Zentimeter dicke Eisschicht aus normalem Wasser über den Schläuchen gebildet.

Die Eisbahn bestand vom 29. November 2019 bis 5. Januar 2020 und konnte an 37 Tagen täglich genutzt werden (geschlossen war sie nur am 1. Weihnachtstag). „Insgesamt zählten wir rund 10.000 Eisbahnnutzer an 37 Tagen“, berichtet Citymanager Konrad Buchheister und beziffert die einzelnen Nutzergruppen. Auf der Eisbahn liefen 5000 Kinder und Jugendliche liefen Schlittschuh. Bei den Erwachsenen kamen rund 2000 Schlittschuhläufer zusammen. Hinzukamen 2000 Leute, die - verteilt auf 180 Stunden - zum Eisstockschießen kamen. Wenn man dann noch die 1000 eingelösten Freikarten hinzunimmt, die von den Hauptsponsoren der Eisbahn (Sparkasse und Volksbank) an Kunden sowie von Aktives Neheim selbst verteilt wurden, kommt man insgesamt auf 10.000 Eisbahnnutzer.

Zum Abtauen wurde die Eisbahn aufgeheizt. Im hinteren Fahrzeug steht die Heizung. Foto: Martin Schwarz

Dreijahresvertrag mit Interevent

„Wir sind mit der Besucherresonanz sehr zufrieden. Neben den Eisbahnnutzern kamen auch Tausende von Menschen auch mal nur zum Gucken zur Eisbahn und sorgten für viel Frequenz in der City, die den heimischen Geschäften zugute kam“, sagt Buchheister. Die Eisbahn habe auch an den Sonntagen und an einigen Werktagen für zusätzliche Frequenz in der City gesorgt, worüber sich auch die Betreiber des benachbarten „Elch“-Glühweinstands und Crepe-Stands freuten.

Auch bei den weihnachtlichen Aktionen von Aktives Neheim in den Jahren 2020 und 2021 wird es eine Eisbahn geben. Mit Interevent schloss Aktives Neheim einen Dreijahresvertrag.

Der Auftrag an Intervent war für Aktives Neheim ein finanziell überschaubares Engagement - auch dank der kräftigen Sponsorenhilfe. „Der jährliche Zuschussbedarf für unsere Weihnachtsaktionen in 2019 war im Rahmen dessen, was wir sonst in den Jahren zuvor auch dabei taten“, sagt Konrad Buchheister. Einige Ausgaben für Musikergruppen und Bühne seien auch entfallen, weil Aktives Neheim auf die Eisbahn gesetzt habe.

Finanziell überschaubar blieben auch die Stromkosten, dank eines günstigen Öko-Strom-Tarifs der Stadtwerke für Aktives Neheim. An 38 Tagen brauchte die Anlage etwa 50.000 bis 52.000 kWh - wegen des zeitweise milden Wetters sind dies etwa 10.000 kWh mehr als ursprünglich geplant.