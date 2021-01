Beton-Legosteine riegeln alten Parkplatz in Amecke ab

Die Spuren zeigen, dass die Betonsteine am Wochenende nicht nicht optimal zur Abriegelung des alten Freibad-Parkplatzes in Amecke gesetzt waren.

Sundern Nun ist es passiert: Große Legosteine aus Beton riegeln den alten Parkplatz am Amecker Freibad ab.

Noch vor dem Wochenende wurden sie geliefert: Die großen Beton-Legosteine, um den Parkplatz des alten Freibades in Amecke für Parkende endgültig abzusperren und das Parken dort zu unterbinden. Die ersten Versuche, das Parkverbot nur mit Flatterband durchzusetzen, waren ja bekanntlich schon am Neujahrstag gescheitert.

Der Parkplatz ist ja seit dem 1. Januar 2021 in alleiniger Verfügungsgewalt der Besitzerin, der Berliner Helma Ferienimmobilien GmbH. Das Touristikunternehmen aus der Hauptstadt, das oberhalb des Parkplatzes einen Ferienpark mit 350 Häusern bauen will, hatte den Pachtvertrag mit der Sorpesee GmbH schon im April des vergangenen Jahres gekündigt. Wie schon mehrfach berichtet, war dies erfolgt, nachdem der Rat der Stadt Sundern den bestehenden Bebauungsplan für das Feriendorf aufgehoben und einen neuen Plan initiiert hatte. Dagegen hat die Helma GmbH geklagt. Ein Urteil zu diesem Thema beim Oberverwaltungsgericht Münster wird in Kürze erwartet.

Kostenlos genutzt

Am Wochenende konnten Autofahrer noch Schlupflöcher nutzen, um auf den Parkplatz zukommen. Und taten es auch, wie die Spuren im dünnen Schnee neben den Blöcken zeigten. Bis dahin war die Absperrung aber nur im vorderen Drittel komplett und es gab immer noch Möglichkeiten in das uns dem abgeriegelten Areal zukommen. Das nutzten in den vergangenen Tagen auch zahlreiche Spaziergänger am Vorbecken in Amecke und parkten auf dem alten Parkplatz. Der Vorteil: kostenlos, denn die Helma GmbH hat ja die Sorpesee GmbH angewiesen die Parkscheinautomaten bis zu Silvestertag 2020 abzubauen.

Wenig Parker auf Provisorium

Der neue provisorische Parkplatz unterhalb des maroden Freibades wird hingegen nur vereinzelt von Autofahrern angenommen: „Es war seit dem 30. Dezember nur relativ wenig, was wir an Parkgebühren eingenommen haben“, erklärt der technische Betriebsleiter der Sorpesee GmbH, Marc Puppe, unserer Zeitung.

Seit dem heutigen Montagmorgen sind die Betonsteine am unteren Parkplatz aber so gesetzt, dass es keine Schlupflöcher mehr gibt. Damit dürfte, so die Einschätzung von Marc Puppe, der provisorische Parkplatz jetzt auch vermehrt genutzt werden.

Großraumparkplatz an K5 wird ausgebaut

Bis zum Frühjahr soll, so der Ratsbeschluss aus dem Vorjahr, auch der Parkplatz „Zur schönen Aussicht“ an der Kreisstraße 5 erweitert werden. Die Ausschreibungen sollten noch Ende 2020 vorbereitet werden, so dass möglichst bald gebaut werden kann.

+++ Mehr Nachrichten aus Arnsberg, Neheim und Sundern finden Sie auf unserer Stadtseite +++