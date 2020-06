Berufskolleg Berliner Platz: Zeugnisse auf Freilichtbühne

Arnsberg. Berufskolleg Berliner Platz Hüsten vergibt die Zeugnisse auf der Freilichtbühne Herdringen. Fünf Schüler als Klassenbeste geehrt

Auf der Freilichtbühne in Herdringen erhielten die Absolventen des Berufskollegs Berliner Platz in Hüsten auf der Freilichtbühne Herdringen. Nach den Worten Nelson Mandelas lautete das Motto „Es scheint immer unmöglich, bis es vollbracht ist“. So begrüßte Schulleiter Berthold Hohmann die Gäste auf dem Gelände und dankte den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern des Vereins für die tatkräftige Unterstützung. So habe der Schulabschluss einen angemessenen und zugleich außergewöhnlichen Rahmen erhalten. Als beste Absolventen wurden Tobias Gersmeier, Lukas Lehnert, Besnik Mulaj, Luisa Scholand und René Wohlfahrt geehrt. Die Absolventen im Einzelnen:

Höhere Berufsfachschule – Fachbereich Wirtschaft Klasse 2A: Stefan Chandralingam, Carl Caspar Cloer, Mark Kulikov, Pauline Lahme, Alina Pfenning, Alexander Richter (Arnsberg), Taulant Abazi, Shahira Kampmann, Julia Stellpflug (Sundern); 2B: Anessa Assakkali, Alexander Bersch, Dina Boukidar El Hamdaoui, Selim Can Kahraman, Melanie Kratz, Laura Kunz, Fabienne Skrzypczak, Tobias Lukas Smyrek, Alexandra Steimel (Arnsberg), Melinda Perri (Ense), Gina La Rocca, Alessia Tillmann (Sundern), 2C: Edin Agovic, Sinem Aldanmis, Yasmin Franke, Fabian Plikun, Luisa Scholand (Arnsberg), Jana Dümpelmann (Ense), Kai Reuschel (Meschede), Maximilian Bierhoff, Regina Hunkele, Azer Popara, Tina Weinert (Sundern), 2D: Alina Sophie Brune, Syarta Ferizaj, Madeleine Amanda Kleim, Marcel Koch, Jona Elias Landsknecht, Fynn Benedict Leander Neuhaus-Schwermann, Naif Omar (Arnsberg), Alina vom Hofe (Ense) Robin Kiehn, Lucas Müller (Meschede), Tobias Simon (Sundern); 2E: Anna-Sophie Albers, Adrian Bönsch, Kerem Ekrem, Luca Klöckener, Martin Kunz, Ljuba Moser (Arnsberg), Marcel Winkler (Ense), Maja Kloos, Ailin Christin Pelny, Julian Sasse, Justin Tietjen (Sundern), Daniel Danilchenko, Paul Scharlipp (Wickede).

Höhere Berufsfachschule – Druck- und Medientechnik Klasse 2A: Max Höner, Dennis Kramer, Pascal Meißner, Tom Schleep (Arnsberg), Maurice Deitelhoff (Ense), Laura Heier (Fröndenberg), Sanjanan Balachandran (Sundern);

Fachoberschule Typ Gestaltung Klasse 2A: Jannis Lübke, Celine-Sophie Schierz, Carolin Sofie Wohlfahrt (Arnsberg), Paula Gland, Joelina Scheiding (Ense), Rouven Bartel (Sundern), Sophie Dämgen, Melina Ebert (Wickede);

Fachoberschule Typ Technik Fachrichtung Bautechnik Klasse 2A: Natascha Wächter (Balve), Justus Amen, Christian Draheim (Brilon), Muhammad Akca, Edgar Darbinyan, Marvin Schmitz (Meschede), Momen Alsharoa, Lukas Girbes, Tamer Shhadi, Nestor Stefan Skarke, Carla Struwe (Sundern).

Fachoberschule Typ Technik Fachrichtung Metalltechnik Klasse 2B: Robin Bode, Sanjeevan Kandeepan, Stefan Keller, David Weigt (Arnsberg), Robin Kettler (Ense), Dominik Mendes Lopes (Meschede), Luis Xaver Fink, Lukas Lehner, Besnik Mulaj (Sundern), Norik Velmer (Wickede).

Fachschule für Technik in Teilzeit Klasse 4A: Denis Blume, Andre Brüggemann, Niklas Brüggemann, Frederik Buchmann, Florian Cremer, Vera Deitmerg, Marc Ehrnsperger, Robin Franke, Thomas Halberstadt, Thomas Jahn, Michael Knust, Karl Kasimir Kramarek, Robin Kuhfeldt, Felix Lehmenkühler, Matthias Lux, David Marks, Julius Müller, Niklas Nölke, Julius Padberg, Dennis Robert, Simon Schlüter, Sebastian Schneider, Michael Schnellen, Evelyn Monika Schuberth, Andre Schüßler, Niklas Westermann, René Wohlfahrt, Nikolai Wurms.

Fachschule für Technik in Vollzeit Klasse 2A: Jan Julian Baumgarten, Tim Bender, Eugen Ber, Lennart Herdan, Raphael Pieper, Tim Preuß, Volker Rammelsberg, Noah Ritter, Jannik Schrage, Markus Sobkowiak, Claudio Sommarino, Robin Steffen, Julian Stöcker, Burak Ünal, Lukas Vorderwülbecke, Thorben Wagner, Simon Wegener, Tom Wegener.

Aufbaubildungsgang Betriebswirtschaft (für Techniker) 5A: Thomas Brune, Christian Ewert, Tobias Gersmeier, Dustin Hartmann, Stephan Hoffmann, Pascal Körner, Anja Schäfers, Robert Völlmecke.