Baustart für Notfallzentrum am Hüstener Hospital

Am Freitagmittag erfolgt der symbolische erste Spatenstich für den Neubau eines siebenstöckigen Notfall- und Intensivzentrums am Hüstener Karolinenhospital. Das 88-Millionen-Projekt soll baulich Ende 2022 fertiggestellt sein, die Inbetriebnahme ist für Mitte 2023 geplant.

Das Karolinen-Hospital Hüsten aus der Vogelperspektive: Dort, wo früher die Kita am Karolinen-Hospital stand - sie wurde mittlerweile abgerissen - entsteht das Notfall- und Intensivzentrum. Der Bauplatz ist auf dem Foto rechts zwischen den Bäumen zu sehen. Das Foto aus 2018 zeigt noch das Flachach der Kita. Foto: Blossey

In dem Neubau mit rund 11.000 Quadratmeter Nutzfläche werden 13 notfallversorgende Fachabteilungen, die aktuell über drei Krankenhausstandorte im Stadtgebiet Arnsberg verteilt sind, an einem Standort zusammengeführt. Das Klinikum Hochsauerland als Bauherr folgt damit konsequent den Anforderungen des Gesetzgebers zur umfassenden Notfallversorgung. Unterstützung beim Spatenstich erhielt Werner Kemper, Sprecher der Geschäftsführung Klinikum Hochsauerland unter anderem von Regierungspräsident Hans-Josef Vogel, Landrat Dr. Karl Schneider, Bürgermeister Ralf Paul Bittner und Prof. Dr. med. Norbert Roeder, Vorsitzender des Aufsichtsrates Klinikum Hochsauerland. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann war terminlich verhindert und übermittelte schriftlich ein Grußwort

Durch den Neubau stehen am Klinikum Hochsauerland, Standort Karolinen-Hospital Hüsten, insgesamt 518 Betten zur Verfügung, davon 262 Betten im Neubau. Hinzukommen eine interdisziplinäre Notaufnahme, ein großer zentraler OP-Bereich mit neun Sälen und allen Eingriffsmöglichkeiten, eine große interdisziplinäre Intensivstation mit 50 Betten, modernste Notfall-Bildgebung, Hubschrauberlandeplatz und vieles mehr.

So sieht das Modell für das Notfall- und Intensivzentrum aus, das baulich ans Karolinen-Hospital angebunden wird. Foto: Martin Schwarz

Bis es soweit ist, geht es zunächst an die Gründungsarbeiten. Im Frühsommer sollen dann die Arbeiten für den Rohbau beginnen.

Der Rohbau soll im Frühjahr 2022 fertig sein. Das komplette Projektmanagement des Bauvorhabens erfolgt durch die Klinikum Hochsauerland Infrastruktur GmbH.

88-Millionen-Projekt wird mit 28,17 Millionen Euro gefördert

In dem Investitionsvolumen von 88 Millionen Euro sind 62,5 Millionen Euro förderfähige Baukosten. Das Vorhaben zur Sicherung der Versorgung wird vom Land NRW als sehr sinnvoll angesehen und mit 28,17 Millionen Euro gefördert.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann schreibt dazu in seinem Grußwort: „Das kürzlich veröffentlichte Krankenhausgutachten hat gezeigt, dass es in den ländlichen Teilen unseres Landes teilweise eine Unterversorgung gibt. Der Hochsauerlandkreis gehört dazu. Im Rahmen der Notfallversorgung erreicht zwar nahezu jeder Bürger ein Krankenhaus mit internistischer und chirurgischer Grundversorgung innerhalb von 30 Minuten. Bisher gibt es aber kein Krankenhaus, das so viele Fachabteilungen und Kompetenzen auf sich vereint, damit es eine umfassende und spezialisierte Notfallversorgung nach den Kriterien des Gemeinsamen Bundesausschusses ermöglichen kann. Dies wird durch die Zentralisierung am Klinikum geschaffen.“

Weiter schrieb Minister Laumann: „Nicht nur die Notfallversorgung wird verbessert. Das Klinikum Hochsauerland wird zukünftig über eine optimale räumliche Ausstattung an einem zentralen Standort verfügen. Es wird ein moderner Krankenhausbetrieb entstehen, der neben einer hochwertigen medizinischen Grund- und Regelversorgung der Bevölkerung auch eine hohe Zahl von Arbeits- und Ausbildungsplätzen sichern wird. Es werden auch bessere Arbeitsbedingungen für die Ärztinnen und Ärzte und das Pflegepersonal entstehen. In Zeiten des Fachkräftemangels im ärztlichen Bereich und in der Pflege ist das ein nicht zu unterschätzender Faktor.“

Verbesserung der hoch spezialisierten medizinischen Versorgung

Klinikum-Aufsichtsratsvorsitzender Prof. Dr. med Norbert Roeder sagte in seinem Grußwort: „Das Klinikum Hochsauerland ist einer von den künftigen Schwerpunktversorgern, auf die nach dem Willen unseres Bundesgesundheitsministers die Notfallversorgung konzentriert werden soll. Wir müssen aber auch die baulichen, sonstigen infrastrukturellen und personellen Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir diese Notfallversorgungsschwerpunkte in Arnsberg und Meschede erhalten und auch weiter ausbauen können. Und wir stehen im Wettbewerb um die Attraktivität des Arbeitsplatzes für unsere Mitarbeiter mit vielen anderen Krankenhäusern in der Region und in Deutschland. Mit diesem neuen Notfallzentrum schaffen wir Voraussetzungen für beides: Für die Verbesserung der hoch spezialisierten Versorgung in unserer Region und für die Sicherung der dafür notwendigen Fachkräfte durch eine weitere deutliche Verbesserung der Attraktivität der Arbeitsplätze.

Konfliktfrei ist die Baumaßnahme nicht. Anwohner aus der Nachbarschaft des Karolinen-Hospitals befürchten eine Zunahme des Verkehrs, was mit mehr Lärmemissionen verbunden sein wird. Die Zunahme des Verkehrs bewegt sich aber in einem rechtlich zulässigen Rahmen, was ein Gutachten bestätigte.