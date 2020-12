Bachum: Herbert Neuhaus feiert 90. Geburtstag

Er ist ein Bachumer Urgestein, vielfältig engagiert und zudem ein echtes "Christkind"

Von Wolfgang Becker

Bachum. Seinen 90. Geburtstag feiert am heutigen Heiligabend das Bachumer Urgestein Herbert Neuhaus. Der Jubilar wohnt mit Ehefrau Ruth an der Neheimer Straße baute in der Nachkriegszeit ein eigenes Unternehmen auf, dessen Chef er bis 1990 war.

Am 24. Dezember 1930 erblickte „Christkind“ Herbert Neuhaus das Licht der Welt und verlebte eine schöne Kindheit in dem damals kleinen Dorf Bachum. Bereits mit 12 Jahren half er im elterlichen Haushalt kräftig mit, hütete und fütterte die Ziegen und erntete im Herbst Kartoffeln auf den Feldern.

Nach der Ausbildung selbstständig gemacht

Nach dem Schulabschluss begann Herbert Neuhaus 1945 eine Ausbildung zum Technischen Zeichner in der Konstruktionsabteilung der Firma Gebr. Kaiser. „Hier habe ich mich sehr wohl gefühlt, denn bei Kaiser konnte man viel lernen“, erinnert sich der Jubilar an seine ersten Fußstapfen im Berufsleben.

Nach der Lehre machte sich Herbert Neuhaus zusammen mit seinem Vater Alfons selbständig und gründete eine Firma, Schwerpunkt Metallverarbeitung. „Zuerst stellten wir Tortenplatten her, später folgten Reflektoren für Hallen- und Straßenlampen“, erzählt Herbert Neuhaus von den Anfangsjahren des Betriebes.

Mitten im Kalten Krieg bekam die Firma Anfang der 1960er Jahre einen Großauftrag der AEG und stellte Tausende von Ausleuchtgeräten für die Nato-Stützpunkte in ganz Deutschland her.

Vor 30 Jahren das Unternehmen an die Söhne übergeben

Vor 30 Jahren übergab Herbert Neuhaus die Firma an seine beiden Söhne, die das Geschäft von einem Familienbetrieb in ein mittelständiges Unternehmen mit derzeit über 100 Mitarbeitern ausbauten, „das hat mich sehr gefreut“.

Ruth und Herbert Neuhaus sind viel gereist, Ziele waren Österreich, die Nordsee und Italien.

Schreckliche Erinnerungen an die Möhnekatasstrophe

Das furchtbarste Erlebnis in seinem Leben sei die Möhnekatastrophe in der Nacht vom 23. - 24. Mai 1943 gewesen. „Ich höre noch heute das Rauschen der Wassermassen im Ruhrtal“, ist diese Nacht dem 90-jährigen in schrecklicher Erinnerung, und „eine Baracke des Fremdarbeiterlagers schaukelte wie die Arche Noah auf den Wellen und zerschmetterte dann an einer Scheune“.

Herbert Neuhaus ist Gründungsmitglied des Sportvereinsund des Gesangvereins und gehört seit über 40 Jahren der SGV-Abteilung an. Zum heutigen Geburtstag gratulieren dem „Christkind“ zwei Söhne und eine Tochter sowie zwei Schwiegertöchter, sechs Enkel und zwei Urenkel.

