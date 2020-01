Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„B und B“ im Porträt

Hubertus Böttcher wird 1956 in Brakel im Kreis Höxter geboren. Hier macht er 1976 Abitur und wird im Februar 1983 zum Diakon und ein Jahr später im Paderborner Dom zum Priester geweiht.

Nach Stationen als Vikar in Dortmund und Hagen kommt er 1991 ins Sauerland und engagiert sich als junger Pastor in der Jugendarbeit der St. Elisabeth Gemeinde Moosfelde. 1996 erfolgt die Versetzung nach Arnsberg zur Liebfrauengemeinde. 2004 wird er zum Dechant gewählt und steht später der St. Laurentiusgemeinde als Propst vor.

Johannes Böhnke stammt aus Dortmund, an seinem Geburtstag im Jahr 1963 gewinnen die Dortmunder Borussen das DFB Pokal-Endspiel. 1989 legt Johannes Böhnke sein Examen vor dem Landeskirchenamt Bielefeld ab und tritt seine erste Stelle in Hemer an.

Sieben Jahre später wird er nach Isenstedt-Frontheim versetzt, einem mittelgroßen Dorf im Kreis Minden-Lübbecke. 2003 wird Johannes Böhnke nach Arnsberg gerufen und trifft hier zum ersten Mal auch seinen kirchlichen Amtskollegen und jetzigen KLAKAG-Mit­regenten Hubertus Böttcher.

Beide verbindet eine enge Freundschaft. Für ihre Verdienste um das Gemeinwohl in der Stadt Arnsberg wurden Böttcher und Böhnke beim Ordensfest 2010 mit der Senatorenwürde der KLAKAG ausgezeichnet.