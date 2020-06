Arnsbergs Grüne stellen Kandidaten für Kommunalwahl vor

Arnsberg. Grüne in Arnsberg nominieren zur Kommunalwahl: Spitzenduo Verspohl und Ovelgönne tritt an; jüngste Kandidatin 18, ältester Kandidat 70 Jahre alt.

„Wir nehmen das Wort Spitzenduo ernst. Das bedeutet, dass wir uns als Team verstehen und alle Entscheidungen gemeinsam treffen werden“, erklären Verena Verspohl und Jan Ovelgönne nach ihrer Wahl auf Platz eins und zwei der Reserveliste zur Kommunalwahl.

Die Inhalte sind genauso eindeutig. „Uns stehen heiße Zeiten bevor. Da helfen keine Versprechungen am Rande, da hilft nur Konsequenz. Klimaneutralität, Umwelt- und Naturschutz sowie das Miteinander zu stärken, werden all unsere Entscheidungen bestimmen. Am dringlichsten sehen wir den Waldschutz in Arnsberg. Unser Wald ist doch hier unser Ein und Alles. Er muss ganz besondere Beachtung finden“, so Ovelgönne und Verspohl. Ihr Team wird ergänzt von einer überraschenden Mischung: Auf Platz drei kandidiert Julia Vollmer-Lentmann, die als selbstständige Rechtsanwältin arbeitet und Erfahrungen im Einsatz alternativer Energien mitbringt. Annika Neumeister auf Platz vier arbeitet seit Jahren an Antirassismus-Konzepten, setzt sich für ökologische Ansätze ein und ist als Lehrerin im Bildungsbereich kompetent. Auf Listenplatz 5 steht Nele Lütgebüter, kurz Elli, eine 18-Jährige mit einer deutlichen Position pro Feminismus, Jugend und bunter Gesellschaft. Auf Platz 6 kandidiert Hendrik Engelkamp. Der Chemieingenieur mit umfassenden Kenntnissen in Wasser- und Waldwirtschaft will nachhaltige Strukturen installieren. Birgit Towara ist ein Arnsberger Urgestein und schreibt Integration und Kultur auf ihre Fahnen. Paul Wrede, pensionierter Polizist, ist nicht nur in Rumbeck durch seine Beharrlichkeit und ökologische Konsequenz bekannt. Ulla Hoffmann ist durch ihre jahrelange Tätigkeit als Sozialarbeiterin im Arnsberger Frauenhaus und in der Frauenberatungsstelle bekannt. Auf Platz 10 kandidiert Jürgen Kaiser.

Die bis auf Platz 15 reichende Reserveliste wird komplettiert durch Regina Dietrich, Amelie Bitter, Sabine Vogel, Martina Müller und Dieter Glaremin. Auch die Verteilung der Wahlbezirke ist erfolgt. Das Wahlprogramm erhält derzeit seinen Feinschliff, die Grünen Arnsberg werden es in zwei Wochen beschließen.