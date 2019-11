Arnsberger Weihnachtsmarkt startet am 29. November

Die Organisatoren des zehntägigen Arnsberger Weihnachtsmarktes auf dem Neumarkt haben sich schon bei der Vorstellung des Programms im Vorhinein rundherum begeistert gezeigt.

Erfreulich: Neben langjährigen Teilnehmern wird es auch zahlreiche neue Mitmacher geben. Der Weihnachtsmarkt läuft von Freitag, 29. November, bis Sonntag, 8. Dezember, zusätzlich werden vorweihnachtliche Stadtführungen angeboten.

Neues Orga-Team greift zunächst auf Altbewährtes zurück

„Ich organisiere mit meinen Mitarbeiterinnen den Weihnachtsmarkt zum ersten Mal, darum haben wir in diesem Jahr auf Altbewährtes zurückgegriffen“, freut sich Verkehrsvereins-Geschäftsführerin Annette Baumeister schon jetzt auf eine gute Resonanz bei den Gästen.

Derzeit sorgen viele Helfer dafür, dass auf dem klassizistischen Neumarkt ein urgemütliches Weihnachtsdorf mit 20 Fachwerkhütten und einer großen Bühne entsteht.

Holzschnitzer aus Schwelm ist für vier Tag aktiv dabei

Da bis vor kurzem eine Hütte noch nicht vermietet war, gab Angelina Herrmann vom Verkehrsverein ein Inserat bei Ebay-Kleinanzeigen auf. Spontan meldete sich Jörg Ziaja: Der Schwelmer Holzschnitzer bietet nun an den ersten vier Tagen in seiner Aktionshütte Holzdekorationen, Schnitzarbeiten und Brandmalerei an.

„Wir versuchen, den Gästen immer etwas Besonderes zu bieten“

Seit vielen Jahren gerngesehener Gast auf dem Weihnachtsmarkt ist Eisbildhauer Joachim Knorra, der diesmal aus einem großen Eisblock einen wunderschönen Engel meißeln wird.

„Wir versuchen, den Gästen immer etwas Besonderes zu bieten“, verspricht Annette Baumeister. So ist auch Johann Mansch aus Arnsberg mit seinen Drechselarbeiten ebenso wieder am Start wie Besenbinder Hans-Wilhelm Deitmar.

Auch musikalisches Rahmenprogramm sorgt für festliche Stimmung

An den Aktionshütten haben die Besucher Gelegenheit, bei den unterschiedlichen Anfertigungstechniken zuzusehen, sich Anregungen für die Herstellung von Geschenken zu holen oder die auf dem Markt entstandenen Kunstwerke zu erwerben.

Daneben gibt es ein buntes musikalisches Rahmenprogramm, u. a. mit dem Blasorchester der Bürgerschützen und dem Jungen Chor Oeventrop sowie Auftritte der TSA Arnsberg oder der Tanzfabrik Marohn.

Felicitas „Fee“ Schneider mit ruhigen Pop und Soulsongs

Erstmals dabei sind Felicitas Schneider, genannt „Fee“, die an zwei Abenden mit ruhigen Pop- und Soulsongs auf die Weihnachtszeit einstimmen will, und Hobby-Konditor Mathias Hanslik, der an allen zehn Tagen selbstgemachte polnische Gebäck- und Pralinenspezialitäten anbietet.

„Diese einzigartigen Rezepte habe ich von meiner Großmutter gelernt“, erzählt der 25-Jährige Enser. So werden den Besuchern mit dem „süßen Zahn“ die kleinen Hütchen „Kopkis“ oder die Nussecken „Knuty“ zusammen mit einem Glühwein oder Punsch besonders gut schmecken.

Auch die Liebhaber rustikaler Leckereien kommen auf ihre Kosten

Wer es lieber Rustikaler mag, für den gibt es deftigen Eintopf und Rostbratwurst sowie Backschinken und Grünkohl oder schwäbische Spätzle in verschiedenen Variationen. Heiße Maronen hat der Stand des „Centro Desportivo Portugues Arnsberg“ im Angebot. Ein Besuch auf dem Neumarkt lohnt sich also.

Arbeitsgruppe soll schon jetzt Ideen für den Weihnachtsmarkt 2020 sammeln

Auch wenn zwei neue Gesichter an der Spitze des Verkehrsvereins stehen: Die Organisatoren des nunmehr 27. Weihnachtsmarktes setzen auf Kontinuität – zumindest in diesem Jahr.

„Wir haben eine Arbeitsgruppe gebildet, die für den Weihnachtsmarkt im kommenden Jahr Ideen sammeln soll“, so Vorsitzender Tarek Jumah. Was am Ende dann umgesetzt werde, müsse man sehen.

Das Ende der Macke-Ausstellung fällt in den Weihnachtsmarkt

Übrigens ist der letzte Tag des Weihnachtsmarktes auch gleichzeitig das Ende der August Macke-Ausstellung im Sauerland-Museum. Davon werde sowohl das Sauerland-Museum als auch der Weihnachtsmarkt wechselseitig profitieren, ist sich der Verkehrsverein sicher.