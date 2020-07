Arnsberger Vereine bieten Ferien mit Fitness-Spaß

Yoga im Park wird in Neheim angeboten.

Arnsberg. Für Daheimgebliebene in der Corona-Zeit: Angebot der Arnsberger Sportvereine für Jedermann unter freiem Himmel.

Ferien zu Hause - in Zeiten der Corona-Pandemie ist das für viele Menschen der Region in diesem Jahr die Perspektive. Arnsberger Sportvereine beteiligen sich am Projekt „Sport im Park“ des Kreissportbundes Hochsauerlandkreis und machen Angebote für Jedermann im öffentlichen Raum und unter freiem Himmel.

Angebot in Arnsberg

Tanz dich fit-Kids: Tanz- und Fitnessparty mit kinderfreundlichen Choreographien und Musik für Kinder ab 6 Jahren; Ort: Schützenwiese Arnsberg; Termine: 03.07. / 10.07. / 17.07. / 24.07.2020; Uhrzeit: 16.30 - 17.30 Uhr; Leitung: Stefan Röhrig (Nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten!)

So funktioniert „Sport im Park!“ „Sport im Park“ ist ein kostenloses Sportangebot für Jedermann und jede Altersklasse, das keine sportliche Vorerfahrung benötigt und von qualifizierten Übungsleitern/-innen aus lokalen Sportvereinen geleitet wird. Die C orona-Regeln mit Abstand sind einzuhalten. Es steht Desinfektionsmittel vor Ort zur Verfügung. Bitte in Sportkleidung kommen, da keine Umkleidekabinen zur Verfügung stehen. Die Teilnahme erfolgt nach formloser Anmeldung unter www.hochsauerlandsport.de/themen/sport-im-park oder bei André Erlmann unter 02904/976325-1 oder a.erlmann@hochsauerlandsport.de

Angebote in Neheim

Tanz dich fit: Tanzen, schwitzen und den Rhythmus spüren! Abwechslungsreiches Tanzworkout für Jedermann!; Ort: Bröckelmanns Park; Termine: 07.07. / 14.07. / 21.07.2020; Uhrzeit: 19.00 - 20.00 Uhr; Leitung: Stefan Röhrig

Pilates: Sanftes und effektives Ganzkörpertraining bei dem Bewegung und Atmung in Einklang gebracht werden; Ort: Bröckelmanns Park; Termine: 08.07. / 15.07. / 22.07. / 29.07. / 05.08.2020; Uhrzeit: 17.30 - 18.30 Uhr; Leitung: Corinna Plothe (Bitte eine eigene Matte mitbringen!)

Yoga: Bringe durch gezielte Übungen Körper, Geist und Seele in Einklang! Kräftige und dehne deine gesamte Muskulatur am frühen Morgen!; Ort: Bröckelmanns Park; Termine: 06.07. / 13.07. / 03.08. / 10.08.2020; Uhrzeit: 09.00 - 10.00 Uhr; Leitung: Stefanie Hoppe (Bitte eine eigene Matte mitbringen)

Angebote in Hüsten

Workout: Effektives Ganzkörpertraining unter freiem Himmel!; Ort: Stadion Große Wiese; Termine: 08.07. / 15.07. / 22.07. / 29.07.2020; Uhrzeit: 18.00 - 19.00 Uhr; Leitung: Renate Maiworm vom SV Neptun (Bitte eine eigene Matte mitbringen!)

Nordic Walking: Perfektes Ausdauertraining für Anfänger.Mit der richtigen Technik lassen sich das Herz-Kreislaufsystem und die gesamte Muskulatur effektiv trainieren; Ort: Stadion Große Wiese; Termine: 6.07./ 13.07./ 20.07./ 27.07./ 03.08./ 10.08.2020; Uhrzeit: 18.00 - 19.00 Uhr; Leitung: Norbert Rudhart vom TV Herdringen (Wenn möglich eigene Stöcke mitbringen!Ausleihe nur begrenzt möglich!)

Training Sportabzeichen: Training von Kraft, Ausdauer, Koordination und Schnelligkeit. Werde fit für das deutsche Sportabzeichen; Ort: Stadion Große Wiese; Termine: 06.07./ 13.07./ 20.07./ 27.07./ 03.08./ 10.08.2020; Uhrzeit: 18.00 - 19.00 Uhr; Leitung: Detlef Buchmann (TV Herdringen)

Fußball Kids: Kicken und Spaß haben! Abwechslungsreiches Fußballtrainingfür Kinder von 4 bis 13 Jahren; Ort: Stadion Große WieseTermine: 06.07./ 13.07./ 20.07./ 27.07./ 03.08./ 10.08.2020; Uhrzeit: 17.00 - 18.00 Uhr; Leitung: Dirk König und Lars Detzner vom SV Hüsten (Nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten!)