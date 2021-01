Arnsberger sammelt Spenden bei Abenteuer-Rallye um Ostsee

Arnsberg. Arndt Gaube fährt 7500 Kilometer durch den Norden und sammelt dabei Geld. Jetzt werden Trinkwasserbrunnen in Afrika gebaut.

Zwischen Start und Ziel in Hamburg liegen für die Fahrer der Rallye „Baltic Sea Circle“ tausende Kilometer durch zehn Länder. Schon zum dritten Mal hat sich der Wennigloher Arndt Gaube Anfang des Jahres der als „nördlichstes Abenteuer des Planeten“ umworbenen Rallye gestellt – und dabei 31.000 Euro an Spenden für Trinkwasseranlagen in Afrika gesammelt.

Gemeinsam mit seinem Teamkollegen Christian Hardes brach er kurz vor der ersten Corona-Welle auf, 16 Tage ging es durch Skandinavien und das Baltikum, 24 Stunden auf engstem Raum im 18 Jahre alten VW Touareg. Es gibt zwar Routenvorschläge, aber jedes Team ist auf sich, seine Kreativität und die Technik gestellt. „Wir hatten Glück, bis auf ein kleines Problem mit der Wischwasseranlage hatten wir keine Panne“, berichtet Gaube. „Und es gibt einen unheimlichen Zusammenhalt unter den Teams, sie fahren auch Kilometer weit zurück, wenn jemand zur nächsten Werkstatt abgeschleppt werden muss.“

Von Zelt bis Luxus-Hotel

Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Russland, Estland, Lettland, Litauen, Polen – diese Länder liegen auf der Route. Von Schweden bis Litauen mussten Gaube und sein Partner mit Spikes fahren, um Halt auf der Eisdecke zu haben. Zwei Dinge verlocken den 51-Jährigen immer wieder zu solchen Touren: die Möglichkeit, Spenden für einen guten Zweck zu sammeln und seine Abenteuerlust.

„Es ist ein Gefühl von Freiheit, sich morgens auf den Weg zu machen, ohne zu wissen, was der Tag bringt und wo man abends einschlafen wird“, sagt Gaube. 500 bis 600 Kilometer am Tag müssen die Teams fahren, wenn sie innerhalb von 16 Tagen am Ziel ankommen wollen. Übernachtet haben Gaube und sein Mitfahrer mal im Zelt mitten im Wald, einmal auch im Fünf-Sterne-Hotel in St. Petersburg. Abends fanden sie sich meist mit anderen Teams zusammen, tauschten sich aus, tranken ein paar Gläser gemeinsam – auch das gehört zum Erlebnis dazu.

Trinkwasser für Dörfer in Uganda

Besonders stolz ist Gaube auf die hohe Spendensumme, die dieses Mal zusammenkam für die Hilfsorganisation „globalH2O“. „Aktuell werden zwei Brunnen in Uganda gebohrt“, berichtet er. Dorthin hatte er bereits vor zwei Jahren gespendet und die Bohrung selbst vor Ort begleitet. „Man kann sich nicht vorstellen, wie es für die Menschen ist, wenn sie auf einmal sauberes Trinkwasser im Dorf haben, nachdem sie jahrelang kilometerweit laufen mussten, um etwas Wasser zu holen, das oftmals verseucht ist.“

Auch die neuen Projekte möchte er selbst besuchen, 2020 war wegen der Corona-Pandemie keine Reise nach Afrika möglich, 2021 will er aber hinfliegen. Und auch ein neues Rallye-Abenteuer hat er schon im Blick: Irgendwann möchte er einmal am „Atlantic Pacific Ocean Drive“ teilnehmen, mehr als 40 Tage und 15.000 Kilometer von Hamburg nach Wladiwostok. Auf der Route liegen unter anderem Karpaten und Balkan, Georgien, Aserbaidschan, Iran, Usbekistan, Mongolei, Sibirien, die Wüste Gobi und das Pamir-Gebirge.

