Arnsberger Polizeibeamtin schreibt ein wichtiges Kinderbuch

In China schwärmen meist keine Bienen in Richtung Obstplantagen und Gartenanlagen aus – sondern Menschen.

Sie klettern auf Sträucher und Bäume und bestäuben die Blüten von oben per Hand. Ein Unding für Susanne Köhler aus Bachum, die jetzt unter dem Titel „Matilda schwärmt für Bienen“ ihr erstes Kinderbuch den unermüdlich summenden Honigproduzenten gewidmet hat.

Hauptberuflich ist Susanne Köhler Polizeioberkommissarin beim Verkehrsdienst

Hauptberuflich ist Susanne Köhler Polizeioberkommissarin beim Verkehrsdienst und kontrolliert Lkw auf Sicherheitsmängel und ordnungsgemäße Frachtpapiere. Die 46-Jährige hat sich in ihrer Freizeit schon immer für Natur und alles, was damit zusammenhängt interessiert – und immer den Wunsch gehabt, aktiv mitzuwirken. Das ist mit dem neuen Buch hervorragend gelungen.

Und wenn man Susanne Köhler gegenübersitzt, merkt man sofort: Diese Frau verfolgt ihre einmal gesteckten Ziele mit Engagement und Beharrlichkeit. Ein Kinderbuch zu schreiben, sei allerdings Neuland gewesen.

Angefangen hat alles mit der Lektüre von Maja Lundes „Die Geschichte der Bienen“

Angefangen habe alles im vergangenen Jahr im Urlaub im österreichischen Mittersill, erzählt die sympathische Polizistin. „Ich las abends in dem Roman ‚Die Geschichte der Bienen‘ der norwegischen Schriftstellerin Maja Lunde im Abschnitt Zukunft, dass die Chinesen Pflanzen mit Hand bestäuben, weil es keine Bienen mehr gibt“.

Das habe sie total schockiert und der erste Gedanke sei gewesen: „Das muss man den Leuten mitteilen“.

Auch die Vorleser lernen die Bedeutung der Bienen für unsere Natur kennen

Noch in der Nacht sei ihr der Gedanke gekommen, ein Kinderbuch über Bienen zu schreiben „denn dadurch können nicht nur Kinder, sondern auch die Vorleser wie Eltern und Großeltern oder Erzieherinnen und Lehrer die Wichtigkeit der Bienen für unsere Natur besser kennenlernen“.

Beim Frühstück habe sie ihrer Tochter Sofie von dem Plan erzählt, die spontan sagte: „Eine super Idee, mach das“.

„Im Frühjahr habe ich dann angefangen mit dem Buch“

Nach der Rückkehr aus dem Urlaub sei die Idee mit dem Buchschreiben allerdings erst einmal wieder auf Eis gelegt worden. Aber der Gedanke um die Bienen ließ Susanne Köhler nicht los. Im WhatsApp- Status und auf Instagram postete sie alles, was sie über Bienen Neues hörte.

„Im Frühjahr habe ich dann angefangen mit dem Buch und einfach mal drauflosgeschrieben“, erinnert sich Susanne Köhler an ihre ersten Gehversuche als Autorin.

Anregungen auch beim Nachhaltigkeitsfestival der Stadt Arnsberg gesammelt

Unterstützung habe sie von einigen Imkern, u. a. ein Kollege, sowie dem Freund einer Mitspielerin beim Musikverein Voßwinkel bekommen, und auch beim Nachhaltigkeitsfestival auf dem Rathausplatz sei sie mit einigen Bienenfreunden ins Gespräch gekommen und habe viel über Bienen, Löwenzahn, Flieder und Klatschmohn gelernt.

In dieser Woche ist das druckfrische Buch erschienen. Es erzählt von der Geschichte der Grundschulschülerin Matilda und ihrem Hund Oskar, die beim Spazierengehen einen Autounfall sieht und beim näheren Hingehen eine vom Baum gefallene Biene entdeckt. In dem Glauben, dass sich das kleine Tier verletzt habe, spricht Matilda die Polizistin Frau Sauerland an und bittet, sich um die Biene zu kümmern.

Alle Informationen über Bienen in kindgerechten Texten verpackt

Eine wunderschön beschriebene „Rettungsaktion“ nimmt ihren Lauf, mit kindergerechten Texten beinhaltet das Buch alle Informationen rund um Bienen, Waben und Honig. Da ist der Imker Herr Wächter, der wenig später bei der schwächelnden Biene eintrifft und sie mit Zuckerwasser wieder hochpäppelt.

Da ist Herr Wächters Sohn Milan, der die Schwarmfangkiste zu seinem Vater bringt, der darin die Bienen einfängt und zu einem Bienenstock transportiert. Am Ende gibt es zur Belohnung für Matilde einen tollen Aufkleber mit - natürlich einer Biene. Aber mehr wird jetzt nicht verraten.

Musikerkollegin Alina Fabri sorgt für die Illustrationen

Zurück zur Autorin: Nachdem die Texte fertig waren, wurde das Buch mit bunten Bildern von Musikerkollegin Alina Fabri illustriert. „Und Alina hat spontan zugesagt, die Bilder zu malen, Nachbarskinder haben dabei wichtige Tipps gegeben“, freut sich Susanne Köhler über das gelungene Werk.