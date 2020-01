Arnsberg. Eine großangelegte Suchaktion der Polizei in fünf Kreisen entlang der Ruhr nach einem elfjährigen Arnsberger Jungen sorgt am Sonntag für Aufsehen.

Arnsberger Kind (11) löst große Polizei-Suchaktion aus

Ein vermisster 11-jähriger Junge aus Arnsberg hat am Sonntagabend zu einem großen Einsatz der Polizei in fünf Kreisen entlang des Ruhrtal-Radwegs geführt. Wie die Leitstelle der Kreispolizeibehörde des Hochsauerlandkreises in Meschede im Gespräch mit unserer Zeitung mitteilte, sei dabei auch ein Hubschrauber der NRW-Fliegerstaffel entlang des Flusses zur Suche eingesetzt gewesen. Zudem hätten ab 17.10 Uhr fast vier Stunden lang Streifenwagen-Besatzungen in den Kreisen Hochsauerland, Soest und Unna sowie im Märkischen Kreis und in der Großstadt Dortmund nach dem verschwundenen Kind gesucht.

Dieses sei mit einer Fahrrad-Gruppe in Begleitung mindestens eines Erwachsenen auf dem Radweg in Richtung Dortmund unterwegs gewesen. Inzwischen sei der Junge wohlbehalten wieder zurückgekehrt. Ersten Erkenntnissen zufolge hätte er offenbar auf dem Weg zum BVB-Stadion „ein großes Abenteuer“ erlebt. Da Betreuer und Behörden zwischenzeitlich aber anderes befürchtet hätten, sei die Suchaktion recht umfangreich gewesen.