Arnsberger hat mit 50 Jahre altem VW Käfer schon viel erlebt

im Januar 2021 sind 50 Jahre vergangen, seitdem Hans Dieter Schmatz seinen VW-Käfer beim Händler abholte. Der Wagen läuft und läuft ...

Arnsberg. Wenn Hans Dieter Schmatz zum Fototermin mit seinem VW-Käfer den Alten Markt Richtung Glockenturm fährt, zieht das knallrote Auto viele neugierige Blicke auf sich. Immer wieder muss der 84-jährige Oldtimer-Fan anhalten, wird von Passanten mit „Hallo, wie geht’s?" oder „Was macht das Auto?“ begrüßt. Hans Dieter Schmatz ist eben in Arnsberg wie man sagt „bekannt wie ein bunter Hund“. Längst ist das Fahrzeug mit dem legendären AR-Kennzeichen auch weit über die Stadt hinaus zum Kultsymbol geworden und für Oldtimerfreunde immer ein echter Hingucker.

"VW Käfer 1302" für 5700 Deutsche Mark

Rückblick: Der 25. Januar 1971 ist für den jungen Kraftfahrzeugmechaniker Hans Dieter Schmatz ein besonderer Tag. Stolz hält der 34-Jährige an diesem regnerischen Wintertag den Kraftfahrtschein für einen nagelneuen Volkswagen Typ 1302 in den Händen. Das Fahrzeug war noch im Vorjahr bei der Firma Hoffmann eingetroffen und wurde in den ersten Tagen des neuen Jahres mit Unterbodenschutz und einigen Extras ausgestattet. Damaliger Preis: 5700 Deutsche Mark.

Fahrzeug diente anfangs als Einkaufswagen für Ehefrau

„Der Wagen war für meine Frau als Einkaufskörbchen gedacht, ich durfte ihn nur fahren, wenn Pflege und Wartung anstanden“, erinnert sich Hans Dieter Schmatz, „heute fährt ihn mein Sohn Frank in zweiter und meine Enkelin Lisa in dritter Generation“. Wichtig sei bei der Anschaffung der große Kofferraum gewesen, denn bei dem Modell 1302 liegt das Reserverad flach und es gibt somit mehr Platz unter der Vorderhaube. „Meine Frau wollte ein Auto, wo der Korb mit der Mangelwäsche in den Kofferraum passt, für mich war viel wichtiger, vier Kästen Bier darin transportieren zu können“, lacht Hans Dieter Schmatz.

Harte Federung

Komfort wie heute habe es vor einem halben Jahrhundert nicht gegeben. „Das dünne Lenkrad, das laute Klötern von hinten und die Heizung mit den beiden Stellungen ‚kalt‘ und ‚saukalt‘ waren für diese Zeit normal“, blickt Oldtimer-Experte Schmatz lächelnd in die 1970er Jahre zurück. Hinzu kam die harte Federung des Käfers, denn „überfuhr man eine weggeworfene Zigarettenkippe, konnte man am Popo fühlen, ob sie mit oder ohne Filter war“, schmunzelt er.

Bisherig Laufleistung des Käfers: 155.303 km

Zahlreiche spannende Geschichten ranken sich um den top erhaltenen Käfer, der mit derzeit exakt 155.303 Kilometern rechnerisch fast viermal die Welt umrundet hat: „Als wir im Herbst 1977 von Innsbruck in Richtung Tegernsee fuhren, war an der deutsch-österreichischen Grenze der Schlagbaum oben. Meine Frau fuhr ohne anzuhalten hindurch, weil sie die offene Schranke als freie Fahrt interpretierte“. Es waren die Wochen der Schleyer-Entführung, und an allen Grenzposten herrschte höchste Alarmbereitschaft. Der damals 12-jährige Sohnemann Frank, der auf dem Rücksitz saß, habe plötzlich gerufen „die schießen auf uns“. Tatsächlich hätten zwei Zöllner ihre Pistolen gezogen und gingen auf den Käfer aus Arnsberg zu: „Das Auto wurde von innen und außen durchsucht, sogar die Pappen am Armaturenbrett wurden herausgerissen, das war schon beängstigend“. Gefunden wurde natürlich nichts und die Familie war froh, nach diesem unerfreulichen Zwischenhalt weiterfahren zu können.

Mit rotem Käfer als Erster den neuen Schlossberg-Tunnel durchfahren

Bei zahlreichen heimischen Veranstaltungen war der rote Käfer in vorderster Linie mit dabei, so durfte Hans Dieter Schmatz im September 1995 als erster den neuen Schlossberg-Tunnel passieren. Und auch bei der Einweihung der Europablume fuhr das Auto aus Arnsberg vorneweg. Apropos Arnsberg: Da Hans Dieter Schmatz der Erstbesitzer ist, trägt das Kultauto heute noch das markante AR-Kennzeichen, von dem es nachweislich nur noch 14 Stück im Kreisgebiet gibt.

Fahrzeugschein durch Extrablatt erweitert

Der Fahrzeugschein musste wegen der mittlerweile 25 TÜV-Stempel durch ein Zusatzblatt erweitert werden. Das habe der Hochsauerlandkreis ohne Probleme genehmigt und sogar mit einem Siegel beglaubigt. Hans Dieter Schmatz liebt seinen „Krabbeler“, dem man das halbe Jahrhundert kaum ansieht und hat auch schon die Steigerung des H-Kennzeichens im Blick: „Ich hoffe, dass meine Enkelin mit ihren zarten Händen die 100 vollmacht, dann wäre das Auto Antik“. Na denn: „Glück auf!“

Oldtimerfreund ist gelernter Kraftfahrzeugmechaniker

Hans Dieter Schmatz ist gelernter Kraftfahrzeugmechaniker und arbeitete 40 Jahre lang als Präsidentenfahrer bei der Arnsberger Bezirksregierung. Von 1987 bis 2012 war der Auto-Experte Vorsitzender des Oldtimer-Clubs-Arnsberg. Bei den Oldtimertreffen anlässlich der Arnsberger Woche war er immer kompetenter Ansprechpartner auch bei kniffligen technischen Fragen und moderierte in dieser Zeit die legendären Oldtimer-Rundfahrten durchs Sauerland.

++ Weitere Nachrichten aus Arnsberg und Sundern findet man im Newsletter der Westfalenpost +++