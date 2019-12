Arnsberg. Evangelische Gemeinde Arnsberg will mit dem Verkauf des Grundstücks der Erlöserkirche ihre Finanzen weiter stärken.

Arnsberger Erlöserkirche soll 2020 abgerissen werden

Die evangelische Kirchengemeinde Arnsberg ist weiter im Wandel: Im kommenden Jahr soll sich einiges tun auf dem Grundstück der bereits entwidmeten Erlöserkirche. Die Gemeinde will das Gelände an der Ehmsenstraße wie berichtet veräußern. „Der Kaufvertrag ist bereits unterzeichnet“, sagt Pfarrer Johannes Böhnke. Er werde rechtlich wirksam, sobald der Investor eine Baugenehmigung für sein Projekt habe. Details sollen danach vorgestellt werden.

Fest steht aber bereits, dass das ehemalige Gotteshaus nach erfolgreichem Verkauf abgerissen wird. „Wir hoffen, dass es im kommenden Jahr so weit sein wird“, so Böhnke. Denn der Verkauf soll die Finanzen der Gemeinde weiter stärken. Der Erlös soll angelegt werden und die Zinsen würden dann in den Haushalt fließen.

So stellt sich die Gemeinde weiter darauf ein, dass ihr in Zukunft weniger Menschen angehören werden – die dann auch weniger Kirchensteuern zahlen. In den vergangenen Jahren allerdings haben die Einnahmen aus der Kirchensteuer aufgrund der Wirtschaftslage mehr Geld eingebracht als erwartet.

Fokus auf Jugendarbeit

Aktuell läuft noch eine der größten Investitionen der Kirchengemeinde der vergangenen Jahrzehnte: Der Umbau der Auferstehungskirche zu einem modernen Gemeindezentrum. Am Neumarkt soll sich in Zukunft das Gemeindeleben abspielen, und zwar für alle Generationen. „Die Jugendarbeit ist für uns ein ganz wichtiger Aspekt“, sagt Presbyteriums-Sprecher Wolfgang Ploog.

Arnsberg Neun Kandidaten für Presbyterium Das Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde soll vergrößert werden. Zusätzlich zu Pfarrer Johannes Böhnke und Pfarrerin Claudia Schäfer wollte die Gemeinde das Gremium von bisher acht auf zehn Ehrenamtliche erweitern, um für Entlastung zu sorgen. Nun steht fest: Neun Gemeindeglieder haben sich bereit erklärt, für das Amt zu kandidieren. Das bedeutet, dass es keine Wahl, sondern einen einheitlichen Wahlvorschlag geben wird. Die Amtseinführung für die neuen bzw. bestätigten Presbyter soll im Frühjahr 2020 folgen.

Als Erfolg verbucht man in der Gemeinde bereits die Umstellung des Konfirmandenunterrichts: Statt wie bisher im siebten und achten Schuljahr werden die jüngeren Jahrgänge bereits im dritten und dann erst wieder im achten Schuljahr unterrichtet. Zudem können sie Blockveranstaltungen an den Wochenenden sowie Freizeiten in Anspruch nehmen statt des Unterrichts unter der Woche.

„Wir haben viele Jugendliche, die auch nach dem Konfirmandenunterricht dabei bleiben“, sagt Pfarrer Wolfram Sievert, der die Freizeiten und unter anderem auch die Jugendband „No Limits“ betreut. Ein Erfolg der Arbeit: Ein ehemaliger Konfirmand und mittlerweile Auszubildender hat sich bereit erklärt, für das neue Presbyterium zu kandidieren. Damit mischt sich die Altersstruktur im Gremium mehr.

Gemeinsames Gemeindefest

Gemeindeglieder aller Altersklassen hätten zudem von der zunächst als „Notlösung“ gedachten Verlagerung der Gottesdienste in die katholische Norbertuskirche profitiert. Für die Zeit des Umbaus der Auferstehungskirche hatte die katholische Gemeinde dieses Angebot gemacht.

„Wir fühlen uns dort sehr gut aufgehoben“, so Pfarrer Böhnke. „Aus der Not heraus ist inhaltlich sehr viel Positives entstanden.“ Der vorübergehende Umzug habe die Ökumene noch einmal gestärkt. So solle zum Beispiel das ökumenische Gemeindefest wiederholt werden.