Arnsberg: Zügig Arbeitsgruppe „Beleuchtung“ einrichten

Es werde Licht. Was in der Bibel so einfach ist, beschäftigt nun schon seit geraumer Zeit politische Gremien, Verwaltung und teils verärgerte Anwohner: die komplizierte Suche nach einer passenden Beleuchtung für die Zone von Glockenturm bis Wedinghausen sowie die Illumination der hier vorhandenen historischen Bausubstanz.

Aber nun soll es eine Arbeitsgruppe „Beleuchtung“ richten, deren Bildung der Bezirksausschuss Arnsberg mit Vehemenz fordert. Und das nicht zum ersten Mal.

Burkhard Franke: „Den Arbeitskreis jetzt einrichten und loslegen“

„Wir müssen jetzt endlich in die Pötte kommen,“ schimpfte SPD-Vertreter Burkhard Franke am Montagabend in der Sitzung in der Fröbelschule in Richtung Verwaltung. Schließlich habe seine Partei bereits vor Jahresfrist angesichts der Querelen in der Beleuchtungsfrage die Einrichtung eines solchen Arbeitskreises beantragt. „Doch passiert ist bis heute nichts.“

Für Franke ist es dabei überhaupt keine Frage, wie in dieser Sache vorzugehen ist: „Den Arbeitskreis jetzt einrichten und loslegen, damit das Thema endlich vom Tisch kommt und klare Verhältnisse herrschen. Wir sind als Ausschuss schließlich das Regulativ.“

Marie-Theres Schennen: Arbeitskreis personell nicht zu üppig aufstellen

Was im Grunde Konsens im Bezirksausschuss ist. Das Gremium folgte dabei auch der Anregung von Ausschussvorsitzender Marie-Theres Schennen (CDU), eine solche Arbeitsgruppe „Beleuchtung“ personell nicht zu üppig aufzustellen. „Sonst ist effektives Arbeiten nicht möglich.“

Historischen Sachverstand einbinden

So hält es der Ausschuss für durchaus ausreichend, parteiübergreifend nur bescheidene zwei bis drei Vertreter in das zu bildende Gremium zu entsenden.

Weil man auch auf diesem Wege Meinung einbringen und umgekehrt stets auf dem aktuellen Stand der Diskussion sein könne.

Neben Beleuchtungsexperten, Verwaltung, Politik und Anwohnern sollte in eine solche Arbeitsgruppe auch historischer Sachverstand eingebunden werden. Zum Beispiel durch einen Vertreter des Heimatbundes.

„Wir müssen wissen, wie Steinweg und Alter Markt einmal aussehen sollen“

Allerdings empfahl Christine Becker allen Beteiligten - auch außerhalb des Ausschusses - Geduld. Denn die Suche nach der richtigen Beleuchtung für den historischen Straßenzug, war sich die FDP-Vertreterin einig auch mit Marie-Theres Schennen, müsse letztlich in das spätere Gesamtbild passen.

Schließlich ständen im Zuge des Integrierten Handlungskonzeptes „Altstadt“ einige Änderungen in diesem Bereich ins Haus. Schennen: „Wir müssen für die Entscheidungsfindung wissen, wie Steinweg und Alter Markt einmal aussehen sollen.“

Peter Cramer: „Wir haben keine Lust mehr, an der Nase herumgeführt zu werden“

Vor dem Einstieg in die Diskussion um die Einrichtung der Arbeitsgruppe hatte Marie-Theres Schennen die Sitzung kurz unterbrochen, um Peter Cramer, der sich seit Längerem für die Installation historisch passender Straßenleuchten engagiert, eine Redemöglichkeit als Anwohner-Vertreter zu geben.

Und der zog kräftig vom Leder: Die aktuelle Situation sei enttäuschend, „die Unterstützung des Bezirksausschusses in dieser Sache ist gleich Null. Wir Anwohner wollen endlich wissen, was läuft und wir haben keine Lust mehr, an der Nase herumgeführt zu werden,“ schoss Cramer auch gegen die Verwaltung.

Doch da zog Marie-Theres Schennen schnell eine Bremse ein: „Wir reden hier nicht über Leute, die nicht anwesend sind.“ Und auch der Ausschuss wies die Kritik mangelnder Unterstützung zurück.

Thomas Vielhaber: Arbeitsgruppe soll zeitgemäße Lichtsituation herbeiführen

Die Arbeitsgruppe, die nun wohl kommen wird, hat unter anderem das Ziel, so formuliert es Planungsdezernent Thomas Vielhaber in einer schriftlichen Stellungnahme, neben der Beleuchtung der historischen Bausubstanz im Zuge der Neugestaltung beziehungsweise Sanierung der „Altstadtachse“ den Austausch der Straßenbeleuchtung zu nutzen, um hier eine zeitgemäße Lichtsituation herbeizuführen.

Mittel für die Planung sind im Haushalt 2020 eingestellt

Dabei sei zu berücksichtigen, „dass der aktuelle Haushalt hier Planungsmittel für 2020 und Umbaumittel für 2021 vorsieht“. In anderen Worten: Dieses derzeit emotional diskutierte Thema Beleuchtung soll im Zuge der Planung aufgegriffen werden.

Und die Arbeitsgruppe soll genau dieses Thema umfassend, „nämlich unter Berücksichtigung der technischen und verkehrlichen Anforderungen, der Kosten und Kostenverteilung, der Lichtlenkung, Lichtwirkung und Lichtfarben, der Nachhaltigkeit und Energieeffizienz, aber auch der Auswirkungen auf das Stadtbild für eine nachfolgende Entscheidungsfindung“ aufarbeiten.