Arnsberg: Wie viel Schüler haben Endgeräte für E-Learning?

Arnsberg. Wie groß ist der Teil der Arnsberger Schüler, die über Endgeräte für E-Learning in Corona-Zeiten verfügen? Dies wollen CDU und Grüne wissen.

Im Zusammenhang mit verstärktem E-Learning an den Schulen in Corona-Zeiten haben die Arnsberger Ratsfraktionen von CDU und Bündnis ‘90 / Die Grünen gemeinsam zwei Anträge an die Stadtverwaltung gestellt.

Schulweite Abfrage gefordert

Die beiden Fraktionen fordern, dass zeitnah eine schulweite Abfrage der Arnsberger Schulkinder hinsichtlich der Ausstattung mit Endgeräten initiiert wird. Aus den Ergebnissen müssten dann schnell Konsequenzen abgeleitet werden. „Der Lernerfolg der Schüler/innen hängt aktuell und zukünftig zuvorderst von der individuellen Möglichkeit ab, mit Hilfe von Endgeräten und Internetanbindung mit ihren Lehrer/innen in Kontakt zu bleiben“ betonen CDU und Grüne. Es sei in Ordnung gewesen, dass in der ersten Corona-Zeit improvisiert wurde. Nun aber haben die Schulen Erfahrungen sammeln können und wissen, dass viele Kinder in dieser Zeit nicht erreicht werden konnten. Der Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht kann nur für alle Kinder gleichermaßen gelingen, wenn auch alle Kinder zuhause (oder eventuell an anderen zugänglichen Orten verlässlich) auf brauchbare Endgeräte zugreifen können.

Starkes Internet an Schulen soll sichergestellt werden

Neben der Abfrage hinsichtlich der Schüler-Ausstattung mit Endgeräten geht es CDU und Grünen in einem zweiten Antrag darum, starkes Internet in den Schulen sicherzustellen. Die beiden Fraktionen beantragen, die Verwaltung möge die ausführenden Unternehmen kontaktieren und aufgrund der besonderen Lage wegen der Corona-Pandemie die schnellstmögliche Anbindung aller Arnsberger Schulen einfordern. Schulen müssen jetzt vorrangig bedient werden“, so CDU und Grüne.

Unsere Schulen haben in den vergangenen Wochen einen digitalen Schub gemacht, der in Teilen trotz „Kaltstart“ schon ganz gut funktioniert hat. Wir müssen als Stadt dabei helfen, dass es jetzt nicht zu einem Rollback kommt. Die gut funktionierenden und gewinnbringenden Prozesse müssen jetzt vorangetrieben bzw. maximal unterstützt werden.

Lernmanagement ist notwendig

Ein Lernmanagementsystem (LMS) leistet in diesem Zusammenhang die Verbindung von Unterricht vor Ort und zuhause. Es bietet die Basis für interaktiven Austausch mit Schüler/innen und Eltern und digitale Unterrichtsentwicklung. Zurzeit behelfen sich unsere Schulen mit jeweils eigenen Lösungen. Dabei entstehen auch Reibungsverluste. CDU und Grüne unterstützen den von der Zukunftsagentur Strategie/Bildung sowie der Projektleitung „Digitalisierung in Schule“ eingeschlagenen Weg, jetzt zügig für alle städtischen Schulen in der Stadt ein LMS zur Verfügung zu stellen, so dass die Schulen sich diese über die Sommerferien zu eigen machen können und die Schulgemeinschaft nach den Sommerferien davon profitieren kann. Wünschenswert wäre, wenn sich die Schulen in anderer Trägerschaft zukünftig der gleichen Plattform anschließen würden. Dafür soll die Verwaltung aktiv auf die Schulen zugehen.