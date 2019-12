Arnsberg. Die Wahlbezirke für die Kommunalwahl in Arnsberg im Herbst 2020 sind eingeteilt. Die wichtigsten Fakten auf einen Blick.

Arnsberg: Vorbereitungen für die Kommunalwahl 2020 laufen

„Bis zu den nächsten Kommunalwahlen fließt noch viel Wasser die Ruhr runter“, meinen Sie? Das mag schon sein, doch die Vorbereitungen auf den Urnengang am 13. September 2020 haben längst begonnen; bereits im Mai dieses Jahres, um genau zu sein.

Damals legte die landeseigene „Statistik-Schmiede“ Information und Technik Nordrhein-Westfalen (kurz: IT.NRW) die Bevölkerungszahlen der Kommunen zum Jahresende 2018 vor – Grundlage zur Ermittlung der Zahl der Wahlbezirke. Die Stadtverwaltung hat daraufhin ihre ersten „Hausaufgaben“ gemacht:

Arnsbergs Wahlbezirke. Foto: WP

Liste und Schaubild der Arnsberger Wahlbezirke – 23 an der Zahl, durchnummeriert von West nach Ost – liegen vor.

Wer wird gewählt?

Gewählt werden in Arnsberg – in direkter Wahl – Stadtrat, Mitglieder des neuen HSK-Kreistags und der Landrat. Der Bürgermeister wird nicht im Zuge der Kommunalwahlen 2020 gewählt. Hier fand am 18. Februar 2018 eine gesonderte Wahl statt, nach Stichwahl setzte sich Ralf Paul Bittner (SPD) durch.

Die nächste Wahlperiode beginnt am 1. November 2020 und endet (auch für den Bürgermeister) 2025.

Wer darf wählen?

Wahlberechtigt für die Kommunalwahlen ist, wer am Wahltag „Deutscher im Sinne des Artikels 116, Absatz 1, des Grundgesetzes oder Unionsbürger ist (Letzteres heißt, er/sie muss die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union besitzen). Außerdem muss er/sie das 16. Lebensjahr vollendet haben, seit dem 16. Tag vor der Wahl in Arnsberg eine Wohnung (bei mehreren Wohnungen die Hauptwohnung) haben oder sich sonst „gewöhnlich in Arnsberg aufhalten“ (und keine Wohnung außerhalb des Wahlgebiets haben).

Wer vom Wahlrecht ausgeschlossen ist, darf natürlich nicht wählen. Wählbar ist jede wahlberechtigte Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat und seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet – vor Ort ist Arnsberg gemeint – ihre Hauptwohnung hat oder sich sonst gewöhnlich in Arnsberg aufhält und keine Wohnung außerhalb dieses Wahlgebietes hat.

Wer ist wählbar?

Genug „wählbare“ Kandidaten auf die Beine zu stellen, ist vor allem für die kleineren Parteien eine echte Herausforderung, schließlich ist es Ziel, jeden der 23 Arnsberger Wahlbezirke mit einem Direktkandidaten zu besetzen. Ab Bekanntgabe der Wahlkreiseinteilung ist die Wahl dieser Wahlkreisbewerber (Direktkandidaten) möglich.

Letzter Termin zur Einreichung der Wahlunterlagen ist der 16. Juli 2020. Die Prüfung der Wahlvorschläge durch den Wahlleiter erfolgt sofort nach Eingang. Dieser fordert – falls erforderlich, unverzüglich die zuständige Vertrauensperson auf, behebbare Mängel zu beseitigen. In Ausnahmefällen (zum Beispiel Tod, laut § 20 II KWahlG NRW) sind auch begrenzt nachträgliche Änderungen möglich.

Letzter Termin zur Beschluss­fassung des Wahlausschusses über die Zulassung von Wahlvorschlägen und Verkündung einer Entscheidung ist der 28. Juli 2020. Die Einlegung einer Beschwerde gegen die Entscheidung des Wahlausschusses hat innerhalb von drei Tagen nach Verkündung zu erfolgen.

Am 7. August 2020 muss die Entscheidung des Wahlausschusses des Kreises über Beschwerden gegen die Zulassung oder Nichtzulassung von Wahlvorschlägen in kreisangehörigen Städten vorliegen. Dann sind es noch 37 Tage bis zum Wahltermin.

Arnsberg So läuft es am Tag der Kommunalwahl Allgemeine Kommunalwahl heißt es am 13. September 2020 von 8 bis 18 Uhr unter formellen Voraussetzungen: Zunächst heißt es Übergabe des Verzeichnisses der für ungültig erklärten Wahlscheine (sogenanntes „Negativverzeichnis“) sowie der Nachträge dazu oder „Fehlanzeige“ an die Briefwahlvorstände. Bis 15 Uhr ist die Entgegennahme von Anträgen auf Aufstellung eines Wahlscheins bei plötzlicher Erkrankung vorgesehen; 16 Uhr ist spätester Zeitpunkt für den rechtzeitigen Eingang der Wahlbriefe bei der Wahlleitung. Ab 18 Uhr folgen: 1. Ermittlung des Wahlergebnisses in der Reihenfolge Oberbürgermeister, Landrat, Bürgermeister, Kreiswahl, Gemeindewahl (§ 75d KWahlO NRW), Mitteilung des vorläufigen Ergebnisse durch den Wahlleiter; bei der Landrats- und Kreistagswahl durch den Wahlleiter des Kreises an das Ministerium; 2. unverzügliche Übergabe der Wahlniederschriften und der Briefwahlniederschriften mit den Anlagen an die Oberbürgermeister, Bürgermeister. Am 14. September 2020 – also einen Tag nach der Wahl – hat die Feststellung der Ergebnisse durch den Wahlausschuss zu erfolgen.

Letzter Tag für die Erteilung von Wahlscheinen an bestimmte Personengruppen, z. B. Einrichtungen, für die ein Sonderstimmbezirk eingerichtet wurde, kleinere Krankenhäuser, kleinere Alten- oder Pflegeheime, Klöster, sozialtherapeutische Anstalten und Justizvollzugsanstalten, ist der 5. September.

Bis spätestens 11. September müssen Wahlscheine beantragt worden sein; Ausnahme: Wahlscheine können wegen plötzlicher Erkrankung auch am Tage der Wahl bis 15 Uhr noch beantragt werden. Dann ist es endlich soweit: Am Sonntag, 13. September, öffnen die Wahllokale (Infokasten).